Die Verteidigung der Schwenninger nimmt immer mehr konkrete Formen an. Geschäftsführer Stefan Wagner sagt: „Wir freuen uns, dass wir weiterhin auf Will zählen können.“

Auch in der kommenden Spielzeit wird Routinier Will Weber den Wild Wings defensive Stabilität verleihen und seinen bisherigen 233 Einsätzen für die Neckarstädter weitere hinzufügen.

Seit 2020 läuft der 1,93 Meter große Defensivspezialist für die Blau-Weißen auf und entwickelte sich mehr und mehr zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Mannschaftsgefüges. Gerade seine Verlässlichkeit, gepaart mit der enormen physischen Präsenz, machen den Blueliner zu einem der stillen Helden am Neckar.

Das sagt Stefan Wagner

„Will Weber ist ein unglaublich bodenständiger Typ, keiner der sich selbst allzu wichtig nimmt oder in den Vordergrund stellt. Auf dem Eis zeigt sich seine Bedeutung für viele oft erst dann, wenn er nicht zur Verfügung steht. Spieler wie er stehen viel zu selten im öffentlichen Fokus, haben aber einen großen Stellenwert für eine Mannschaft. Wir freuen uns, dass wir weiterhin auf ihn zählen können“, so beschreibt es der Geschäftsführer der Wild Wings.

Große Freude bei Familie Weber

Familie Weber genießt aktuell noch die ersten Frühlingstage in Villingen und Umgebung, bevor es dann Anfang Mai für einige Monate zurück in die Staaten geht. Die Vorfreude auf ein weiteres Jahr am Neckarursprung ist bei Will und seiner Frau Gibson sowie den Söhnen Wyatt und Trace jedenfalls jetzt schon vorhanden: „Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, eine weitere Saison für Schwenningen zu spielen. Das Team, die Fans und die Community haben meine Familie und mich unglaublich unterstützt, so dass es eine leichte Entscheidung war, hier zu bleiben. Ich freue mich auf die kommende Saison und werde alles tun, um sie zu einem erfolgreichen Jahr zu machen.“

Der bisherige Kader für die Saison 2025/26

Tor: Joacim Eriksson, Michael Bitzer.

Verteidigung: Thomas Larkin, Alex Trivellato, Arkadiusz Dziambor, Ben Marshall, Will Weber.

Angriff: Zach Senyshyn, Philip Feist, Sebastian Uvira, Mirko Höfflin, Alex Karachun, Boaz Bassen, Phil Hungerecker, Tyson und Tylor Spink.

Wahrscheinliche Neuzugänge: Dominik Bittner (bisher Red Bull München) und U23-Stürmer Hakon Hänelt.