Schwenningens Top-Verteidiger Ben Marshall bleibt bei den Wild Wings.

Auch in der kommenden Spielzeit wird der mobile US-Boy sein ganzes Können für Schwenningen in die Waagschale werfen. Nach seinem Transfer vom ERC Ingolstadt 2023 etablierte sich der Linksschütze, der auf beiden Seiten verteidigen kann, schnell zu einem wichtigen Leistungsträger am Neckarursprung. Mit 29 Scorerpunkten gelang ihm zuletzt die punktbeste Hauptrunde seiner DEL- Karriere. Doch seine Reise mit den Wild Wings sieht der 32-Jährige noch nicht am Höhepunkt angekommen.

Das sagt Ben Marshall

„Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr nach Schwenningen. Ich glaube, dass wir noch eine Rechnung offen haben. Mit den zurückkehrenden Spielern, den Mitarbeitern und den besten Fans in der DEL gibt es keinen Grund, warum wir in der kommenden Saison nicht etwas Großes erreichen können“, erklärt der Verteidiger, der sich auch privat in Schwenningen sehr wohlfühlt.

Diesen unbedingten Willen mit den Neckarstädtern erfolgreich zu sein, nimmt nicht nur Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner, sondern auch das gesamte Umfeld wahr. „Ben hat uns in den vergangenen beiden Jahren viel gegeben. Seine Spielweise passt gut zu unserer Idee von Eishockey. Seine Energie und seine Bereitschaft zu gewinnen, überträgt sich nicht nur auf die Mitspieler, sondern eben auch auf das Publikum“, führt Stefan Wagner aus.

Gerade auch die Konstanz in seinen Leistungen unterstreicht die Statistik mit einem Wert von +31 in dieser Saison 2024/25 über alles seine Einsätze für die Blau-Weißen.

Die Ist-Situation in der Schwenninger Abwehr

Für die Schwenninger Defensive wird nun wohl noch ein spielerisch starker ausländischer Verteidiger als Nachfolger für Jordan Murray gesucht. Die Rückkehr von Nationalverteidiger Dominik Bittner steht fest. Die Vertragsverlängerung von Will Weber soll ebenfalls – inoffiziell – in trockenen Tüchern sein.

Der bisherige Kader für die Saison 2025/26

Tor: Joacim Eriksson, Michael Bitzer.

Verteidigung: Thomas Larkin, Alex Trivellato, Arkadiusz Dziambor und Ben Marshall.

Mögliche Vertragsverlängerung: Will Weber.

Angriff: Zach Senyshyn, Philip Feist, Sebastian Uvira, Mirko Höfflin, Alex Karachun, Boaz Bassen, Phil Hungerecker, Tyson und Tylor Spink.

Wahrscheinliche Neuzugänge: Dominik Bittner (bisher Red Bull München) und U23-Stürmer Hakon Hänelt.