1 Die Wild Wings bejubeln nach einem „verrückten“ Spiel gegen Bremerhaven ihren achten Heimsieg in Folge. Foto: Roland Sigwart

Walker-Team dreht in der Helios Arena einen schnellen 0:2-Rückstand und dann ist jede Menge Unterhaltung geboten. Die gewöhnlich starke Defensive der Pinguins erlebt einen schwarzen Sonntag. Schwenninger rücken auf Rang sieben vor.









Was für eine verrückte DEL-Partie! Die Wild Wings haben am Sonntag in der Helios-Arena nach einem „wilden“ aber sehr attraktiven Spiel Bremerhaven mit 6:4 bezwungen und damit ihren achten Heimsieg in Folge gefeiert.