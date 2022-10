1 Ein Rückschlag soll bei Alex Karachun (rechts) ausgeschlossen werden. Deshalb kehrt der Schwenninger Nationalstürmer wohl erst nach der Länderspielpause Anfang November ins Team zurück. Foto: Roland Sigwart

2:3 nach Penaltyschießen gegen Bietigheim, 4:5 in Nürnberg und am Sonntag eine 0:1-Heimniederlage gegen Frankfurt. Das Schwenninger Team fiel am neunten Spieltag auf Rang neun in der DEL-Tabelle zurück.

Bei einigen Schwenninger Fans geht nun schon wieder die Befürchtung um, so ist es in den sozialen Medien zu lesen, die Wild Wings würden mittelfristig erneut tief in den Kampf um den Klassenerhalt hineinrutschen.

Was sagen die Verantwortlichen

Die Verantwortlichen wissen aber, die Fakten nach der kleinen Niederlagen-Serie richtig einzuschätzen. "Wir bewahren die Ruhe. Aber werden natürlich die Dinge, die nicht so laufen, auch aufarbeiten", betont Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer. Er ergänzt: "Hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass wir nach neun Partien auf Platz neun mit 13 Punkten stehen, hätte ich dies sofort unterschrieben."

Chefcoach Harold Kreis fühlt sich bei seiner vor der Saison aufgestellten These bestätigt, "dass unser Team über Monate hinweg einen Entwicklungsprozess durchmacht. Es wird viele enge Spiele für uns geben. Wir haben einige Bälle im spielerischen Bereich noch zu jonglieren und müssen dahin kommen, dass es von Spiel zu Spiel eben weniger Bälle werden."

Die positiven Aspekte

Kapitän John Ramage und Co. stellen in der DEL aktuell die drittbeste Abwehr mit 21 Gegentoren in den ersten neun Partien. Die Einstellung der Mannschaft sowie ihre mentale Frische waren bisher – bis auf zwei kleine Ausreißer gegen Bietigheim und im ersten Drittel gegen Nürnberg – absolut top. Nach dem 0:1 gegen Frankfurt lobte Harold Kreis auch, "dass die Jungs heute über die 60 Minuten wieder sehr hart gearbeitet haben".

Die noch vorhandenen Baustellen

"Wir brauchen noch ein besseres Puck-Management", so drückt es Harold Kreis aus. Was er damit genau meint? "Wir treffen bei Scheibenbesitz manchmal keine guten Entscheidungen. Unser Team muss noch besser erkennen, wann sie das Momentum auf ihrer Seite hat – und wann nicht." Nächster Kritikpunkt: die Torausbeute. 19 erzielte Tore in neun Partien (2,11 Treffer im Schnitt) bedeutet in der Liga den drittschlechtesten Wert. "Wir müssen noch mehr Schüsse auf das gegnerische Tor bringen", fordert Harold Kreis.

Wie sieht es mit einer eventuellen Nachverpflichtung eines ausländischen Stürmers aus? "Wir sind dran, aber der neue Spieler muss uns sofort weiterhelfen", verdeutlicht es Christof Kreutzer. Er und Harold Kreis sind sich aber auch einig: "Beim Toreschießen steht das ganze Team in der Verantwortung." Den einen neuen Top-Knipser wird es also so nicht geben.

Die zwei "Sorgenkinder"

Angreifer Mitch Wahl schied gegen Frankfurt im Mitteldrittel mit einer muskulären Unterkörperverletzung aus. Ihm droht eine längere Pause. Eine MRT-Untersuchung am Dienstag soll weitere Klarheit bringen.

Der im Sommer am Fuß operierte Nationalspieler Alex Karachun befindet sich im Aufbautraining. Bei ihm soll jedes Risiko einer zu frühen Rückkehr und eines Rückschlags ausgeschlossen werden. Der neue, realistische Zeitplan für ihn: ein Comeback nach der Deutschland-Cup-Pause Anfang November.