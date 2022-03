1 Angreifer Alexander Karachun hat sich bei den Wild Wings hervorragend entwickelt und verbuchte bislang 20 Scorerpunkte (14 Tore/6 Assists). Foto: Roland Sigwart

Nach einer fünftägigen Corona-Quarantäne und drei Spielausfällen in Serie empfangen die Wild Wings am Mittwoch (19.30 Uhr) den Tabellendritten aus Wolfsburg. Angreifer Alexander Karachun hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.















"Es ist sehr gut, dass Alexander auch in den kommenden beiden Jahren für uns auflaufen wird. Er hat in den vergangenen Monaten beständig seine Stärke gezeigt, so wie ich mir das von ihm erwartet habe.Es stand für mich deshalb außer Frage ihn längerfristig an uns zu binden", freut sich Wild-Wings-Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer.

Alex Karachun hatte auch andere Angebote

"Es fühlt sich richtig gut an", sagt Alex Karachun. "Schwenningen hat schon ziemlich frühzeitig Interesse an einer Verlängerung gezeigt. Es gab natürlich auch andere Anfragen, aber die Entscheidung hier zu bleiben, fiel mir letztlich nicht schwer. Ich wollte in einem Team spielen, in dem ich eine wichtige Rolle einnehmen und einen großen Beitrag zum Erfolg beisteuern kann. Ich fühle mich hier wohl und konnte auch mein Spiel seit Saisonbeginn immer weiter verbessern. Die Organisation und das gesamte Umfeld bei den Wild Wings haben so viel Potenzial und die Entwicklung ist hier sicher noch nicht am Ende."

Gegen Wolfsburg fehlen sechs Leistungsträger

Klar ist, dass es für die Wild Wings am Mittwoch kein "normales" Spiel gegen Wolfsburg wird, denn Leistungsträger wie Kapitän Travis Turnbull, Tylor Spink, Ken André Olimb, John Ramage, Daniel Pfaffengut und Maximilian Adam befinden sich noch in Corona-Quarantäne. Christof Kreutzer kann lediglich zehn Stürmer und sechs Verteidiger gegen die Grizzlys aufbieten. Klar ist auch, dass die Wild Wings aufgrund der Ausfälle komplett zum Beispiel ihre Special Teams umkrempeln müssen. Kreutzer will sich nicht über die Situation beklagen: "Es ist wie es ist. Wir haben eine spielfähige Mannschaft, die die Chance hat, auch dieses starke Wolfsburger Team zu besiegen." Der Schwenninger Coach hofft zudem auf eine große Unterstützung seitens der Fans am Mittwoch: "Diese braucht die Mannschaft sehr."

Alex Karachun sieht das Spiel als eine "sehr große Herausforderung" an. "Jeder bei uns im Team muss angesichts der Ausfälle noch mehr Verantwortung übernehmen. Wir müssen einfach das Beste aus dieser Situation machen."

Grizzlys spielen bislang eine ausgezeichnete Saison

Die Wolfsburger beschreiten unter Trainer Mike Stewart in dieser Saison einen erfolgreichen Weg. Mit 81 Punkten stehen die Grizzlys auf dem guten dritten Tabellenplatz. Die 0:4-Heimniederlage am vergangenen Freitag gegen Straubing darf unter dem Begriff "leichter Rückschlag" eingeordnet werden. Das Team lebt auch von einer stabilen Defensive um den Ex-Schwenninger Torhüter Dustin Strahlmeier, der aktuell mit 2,18 Gegentoren im Schnitt pro Spiel auf Rang vier der Top-Torhüter in der DEL liegt. Fehlen wird in Schwenningen nur der gesperrte Angreifer Darren Archibald.