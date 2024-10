1 Die Wild Wings gegen Augsburg: Vorne das Spiel gemacht – hinten zwei entscheidende Tore kassiert. Es geht leistungsmäßig für Schwenningen einfach nicht richtig vorwärts bislang in dieser Saison. Foto: Roland Sigwart

Die schnellen Stimmen nach der 1:2-Heimniederlage gegen Augsburg. Coach Steve Walker spricht auch von zu wenig „Chancenqualität“.









Aua, das hat wehgetan! 1:2 daheim gegen Augsburg, das gut verteidigte, aber auch jede Menge Glück in der Helios Arena hatte. Schwenningens Angreifer Alex Karachun spricht oft Klartext, bringt seine Kritik schnell auf den Punkt. So auch am Sonntagabend nach dem Spiel.