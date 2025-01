1 Boaz Bassen fühlt sich einfach wohl bei den Wild Wings. Er absolvierte für Schwenningen beim Derby sein 250. DEL-Spiel. Eine Vertragsverlängerung ist wahrscheinlich. Foto: Eibner

Coach Steve Walker und Co. sind sich nach dem Derby in Mannheim einig: Die 2:3-Niederlage war unnötig. Warum Boaz Bassen schon so lange ein Wild Wing ist.









Es gibt Niederlagen, die sind verdient. Es gibt aber auch welche, die als „unnötig“ durchgehen. Die Wild Wings hätten am Sonntag im DEL-Derby in Mannheim (2:3) nicht den Kürzeren ziehen müssen. In diesem Punkt herrscht intern Einigkeit beim Tabellenneunten.