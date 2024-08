1 Auch Schwenningens neuer Verteidiger Jordan Murray trug sich gegen Freiburg in die Torschützenliste ein. Foto: Roland Sigwart

Rund 1000 Schwenninger Fans sehen einen starken Auftritt ihres Teams. Am Sonntag (17.30 Uhr) werden die Wild Wings im Finale des Wölfe-Cups dem slowakischen Meister HK Nitra gegenüberstehen.









Link kopiert



Die Wild Wings haben das „Halbfinale“ beim Wölfe-Cup am Samstagabend vor 3500 Zuschauern (ausverkauft) in Freiburg gegen die Gastgeber mit 7:1 gewonnen und treffen am Sonntag (17.30 Uhr) auf HK Nitra. Der slowakische Meister hatte zuvor am Samstag den EHC Basel im anderen „Halbfinale“ mit 4:1 besiegt.