4:5-Niederlage nach einem "Krimi" in Nürnberg

1 So war es am Freitagabend in Nürnberg. Enttäuschte Wild Wings im Vordergrund – die Ice Tigers bejubeln ein 5:4 nach einem äußerst spannenden Duell. Foto: Eibner/Hahn

Die Wild Wings haben am Freitagabend in der DEL auswärts bei den Nürnberg Ice Tigers nach einem "Krimi" mit 4:5 verloren.















Wild-Wings-Angreifer Daniel Pfaffengut bilanzierte eine unglückliche Niederlage aber auch selbstkritisch: "Das sah bei uns offensiv ab dem zweiten Drittel zwar gut aus, aber in der Defensive waren wir heute nicht gut genug, um das Spiel für uns zu entscheiden."

Die Personalien

Bei den Wild Wings musste Angreifer Mitch Wahl aufgrund seiner gerade erst überstandenen Erkältung doch passen – für ihn baute Schwenningens Coach Harold Kreis seinen eigentlichen Verteidiger Marius Möchel als Center im Angriff – in einer Reihe mit Miks Indrasis und Sebastian Uvira – ein. Bei den Franken feierte der verpflichtete finnische Angreifer Elis Hede ein starkes Debüt.

Das erste Drittel geht an die Franken

Den Nürnbergern gehörte das erste Drittel. Sie setzten offensiv einige Akzente – Gäste-Schlussmann Joacim Eriksson hatte in den ersten 20 Minuten schon gut zu tun. In der fünften Minute konnte der Schwede aber das 1:0 der laufstarken Franken nicht verhindern. Der Ex-Schwenninger Daniel Schmölz hatte nach innen vor das Tor der Neckarstädter gepasst – mit seiner ganzen Erfahrung brachte Patrick Reimer die Scheibe zur verdienten Führung der Ice Tigers im Tor der Wild Wings unter. Mit dem 1:0 für die Gastgeber ging es in die erste Drittelspause. Die Schwenninger konnten im ersten Abschnitt kaum Gefahr vorm Tor von Keeper Leon Hungerecker erzeugen.

Wild Wings melden sich ab Drittel zwei zurück

Die Schwenninger kamen zum zweiten Drittel wie verwandelt aus der Kabine, erzeugten nun mehr Druck und schafften in der 23. Minute in Überzahl durch einen sehenswerten Schuss von Tylor Spink den 1:1-Ausgleich.

Aber die Ice Tigers fuhren wieder ihre Krallen aus. In der 31. Minute brachte Tyler Sheehy die Franken mit 2:1 in Front – Oliver Mebus (33.) erhöhte auf 3:1. Die Wild Wings antworteten durch Brandon DeFazio (35.) in Überzahl mit dem 2:3.

"Wir müssen im letzten Drittel weiter so dagegenhalten, dann fahren wir auch mit drei Punkten nach Hause", zeigte sich Marius Möchel in der zweiten Pause kämpferisch.

Der spannende Schlussabschnitt

Die Nürnberger trafen im Powerplay (47.) durch Ryan Stoa zum 4:2 – die Neckarstädter antworteten mit dem zweiten Abendtreffer von DeFazio (48.) zum 3:4. Es wurde immer verrückter. Tyson Spink (56.) glich zum 4:4 aus. Aber dann schlug ausgerechnet Nürnbergs Neuzugang Hede (58.) zum 5:4 zu. Die Wild Wings versuchten alles, doch ein drittes Mal konnten sie einen Rückstand nicht mehr wettmachen.

Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für die Wild Wings mit dem Heimspiel gegen Frankfurt weiter.

Die Statistik

Nürnberg – Wild Wings 5:4 (1:0, 2:2, 2:2). Tore: 1:0 Reimer (4:17 – Assists: Schmölz und Fleischer), 1:1 Tylor Spink (22:48 – Indrasis und Lajunen), 2:1 Sheehy (30:19/4:4 – Weber und MacLeod), 3:1 Mebus (32:22 – Reimer und Schmölz), 3:2 DeFazio (34:03/5:4 – Olimb und Ramage), 4:2 Stoa (46:26/5:4 –Shaw und Sheehy), 4:3 DeFazio (47:57), 4:4 Tyson Spink (5:48 – Huss und Tylor Spink), 5:4 Hede (57:45 – MacLeod und Karrer). Strafen: Nürnberg: 8 – Wild Wings: 6. Schiedsrichter: MacFarlane/Odins. Zuschauer: 3129.