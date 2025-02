Schwenninger Wild Wings: 3:5 in Augsburg – keine Punkte an diesem Wochenende

3:5 in Augsburg – keine Punkte an diesem Wochenende

1 Die Wild Wings – hier Zach Senyshyn im Angriff – ließen in Augsburg auch einige gute Chancen liegen. Foto: Eibner

Neckarstädter sind beim Abstiegskandidaten in der Defensive zu anfällig und gehen leer aus. Panther feiern dritten Sieg in Folge. Es folgt in der DEL eine Länderspielpause.









Link kopiert



Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der DEL bei den Augsburger Panther nach einer insgesamt nur durchwachsenen Leistung mit 3:5 verloren und gehen punktemäßig somit an diesem Wochenende komplett leer aus. Die bisher am Tabellenende abgeschlagenen Augsburger wittern im Kampf um den Klassenerhalt nach drei Siegen in Folge wieder Morgenluft.