Schwenninger Wild Wings: 3:4 nach Overtime in Wolfsburg: Wild Wings verlieren wieder

1 Der finnische Neuzugang Teemu Pulkkinen (links) erzielte bei der Overtime-Niederlage in Wolfsburg seinen ersten Treffer im Trikot der Wild Wings. Foto: Eibner//Helbig

Die Schwenninger Wild Wings haben ihr Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 n.V. verloren. Für das Team von Headcoach Steve Walker ist es die vierte Niederlage im sechsten DEL-Spiel.









Die Anfangsphase dieses Duells gehörte klar den Gastgebern, doch die Grizzlys verpassten es, früh in Führung zu gehen. Dann die Riesenchance zur Schwenninger Führung: Phil Hungerecker war während des ersten Wolfsburger Powerplays plötzlich völlig frei auf dem Weg in Richtung Grizzlys-Schlussmann Hannibal Weitzmann, doch scheiterte an diesem. Am Ende eben jener Unterzahl-Situation war es dann aber soweit: Sebastian Uvira kam von der Strafbank zurück und erhielt sofort die Scheibe. Ein paar Momente später legte er diese auf für Tylor Spink quer, der per One-Timer zum 1:0 traf.