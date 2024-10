Schwenninger Wild Wings: 3:2 nach Overtime: Wild Wings finden in Köln zurück in die Erfolgsspur

3:2 nach Overtime: Wild Wings finden in Köln zurück in die Erfolgsspur

1 Jordan Murray erzielte in Köln den 1:0-Führungstreffer für die Wild Wings. Foto: Eibner/Deronde

Die Schwenninger Wild Wings mussten in ihrem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien erneut in die Verlängerung – und gingen nach einem herrlichen Treffer von Ben Marshall mit 3:2 als Gewinner vom Eis.









Beide Mannschaften hatten zum Auftakt dieser Partie Probleme im Offensivspiel. In der Arbeit gegen die Scheibe präsentierten sich die Schwenninger Wild Wings konzentriert, machten vor allem in der neutralen Zone einen guten Job. Offensiv wiederum gelang den Gästen selbst nicht allzu viel – zu oft wurden Angriffe durch ungenaue Pässe unterbunden. Die beste Chance der Wild Wings hatte Boaz Bassen in der 13. Minute in Unterzahl nach einem schönen Solo von Teemu Pulkkinen, doch der 25-Jährige scheiterte an Haie-Keeper Justin Hudacek. Auf der anderen Seite hielt Joacim Eriksson im Schwenninger Tor die Kölner das ein oder andere Mal vom Führungstreffer ab. So endete das erste Drittel ohne Tor.