1 Kampf um jeden Meter Eis in Ingolstadt. Hier hält Wild-Wings-Verteidiger Peter Spornberger (hinten) den Panther-Spieler Charles Bertrand in Schach. Foto: Eibner/Feiner

Die Wild Wings haben in der DEL am Mittwochabend ihr schweres Auswärtsspiel beim Top-Team Ingolstadt mit 2:5 verloren. Die Leistung der Schwenninger war in Ordnung. Der Knackpunkt aber: Ihre Special Teams waren dieses Mal nicht so effektiv wie gewohnt.















Wild-Wings-Verteidiger Johannes Huß bescheinigte seinem Team eine gute Leistung. "Insgesamt hat uns heute auch etwas das Scheibenglück gefehlt. Die Niederlage fällt zu hoch aus."Bei den Schwenningern stand Marvin Cüpper in seinem siebten Saisonspiel im Tor. Ansonsten gab es – im Vergleich zur Sonntag-Partie gegen Straubing – keine personellen Veränderungen bei den Wild Wings.

Das Auftaktdrittel

Die Ingolstädter erwischten einen optimalen Start. Nach nur 69 Sekunden lagen sie bereits mit 1:0 in Front. Fabio Wagner hatte von der blauen Linie abgezogen – Daniel Pietta fälschte den Schuss sensationell mit der Rückhand erfolgreich ab. Die Panther verzeichneten starke erste Minuten. Doch dann folgte die erste Antwort der selbstbewussten Wild Wings.

Kapitän John Ramage hatte aus der Distanz abgezogen – der Puck prallte hinter dem Tor der Gastgeber von der Bande wieder zurück exakt auf Daniel Pfaffengut, der zum 1:1 einnetzte (7.). Ab diesem Zeitpunkt waren die Schwenninger im ersten Drittel das tonangebende Team, auch weil die Gäste geschickt das Tempo aus dem Spiel des Tabellendritten herausnahmen. Im zweiten Überzahlspiel für Schwenningen erzielte Tyson Spink (15.) das 2:1 – nach Vorarbeit seines Zwillingsbruders Tylor. Unglaublich cool bis dahin der Auftritt der Wild Wings gegen ein Top-Team der DEL.

Daniel Pfaffengut sah die Führung seiner Mannschaft in der ersten Drittelspause auch als "verdient" an. "Wir matchen bis jetzt sehr gut gegen Ingolstadt."

Das Mitteldrittel

Die Ingolstädter hatten aus diesem ersten Drittel gelernt, spielten nun einfacher und blieben mehr von der Strafbank weg. Die Neckarstädter hatten aber bei beiden Gegentoren – jeweils in Unterzahl – zum 2:3-Zwischenstand auch Pech. Beim 2:2-Ausgleich durch Stefan Matteau (27.) prallte der Schuss letztendlich unglücklich an das Bein von Wild-Wings-Verteidiger Peter Spornberger ins Tor der Gäste. Beim 3:2 der Bayern (Mirko Höfflin/36.) war Keeper Cüpper die Sicht fast vollständig verdeckt. Dazu musste Miks Indrasis gegen Ende des Mittelabschnitts mit einer Gesichtsverletzung aus dem Spiel.Ingolstadt hatte nach 40 Minuten das Momentum nun auf seiner Seite.

Die Schlussphase

Im Schlussabschnitt kehrte Indrasis nach kurzer medizinischer Behandlung wieder zurück. In den ersten zehn Minuten des letzten Drittels waren die Panther überlegen, doch dann kassierte Fabio Wagner nach einem üblem Check gegen Phil Hungerecker eine Fünf-Minuten-Strafe (52.). Die Wild Wings konnten jedoch diese dicke Chance des langen Überzahlspiels nicht zum Ausgleich nutzen. 90 Sekunden vor dem Ende nahm Coach Harold Kreis seinen Torhüter erstmals runter. Ingolstadt stellte – jeweils per Empty-Net-Goal – durch Pietta und Marko Friedrich noch ein dem Spielverlauf nach zu hohes, aber verdientes 5:2 her.

Die Statistik

Ingolstadt – Wild Wings 5:2 (1:2/2:0/2:0). Tore: 1:0 Pietta (1:09 – Assist: Wagner und Marshall), 1:1 Pfaffengut (6:02 – Ramage), 1:2 Tyson Spink (14:50/5:4 – Tylor Spink), 2:2 Matteau (26:40/5:4 – Edwards und McGinn), 3:2 Höfflin (35:59/5:4 – Simpson und Edwards), 4:2 Pietta (58:45/5:6), 5:2 Friedrich (59:44/5:6 – Matteau. Strafen: Ingolstadt: 13 – Wild Wings: 10. Schiedsrichter: Gofman/Odins. Zuschauer: 2926.