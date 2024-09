Schwenninger Wild Wings: 2:3 nach Penaltyschießen: Bittere Pleite in Düsseldorf

2:3 nach Penaltyschießen: Bittere Pleite in Düsseldorf

1 Thomas Larkin erzielte mit einem satten One-Timer aus der Distanz den 2:2-Ausgleichstreffer im dritten Drittel. Am Ende verloren die Wild Wings in Düsseldorf nach Penaltyschießen. Foto: Eibner/Laegler

Die Schwenninger Wild Wings mussten trotz einer weitestgehend dominanten Vorstellung in Düsseldorf in die Verlängerung und ins Penaltyschießen, wo sie sich am Ende geschlagen geben mussten.









Die Gäste aus Schwenningen starteten gut in dieses Auswärtsspiel, gerieten aber nach zehn Minuten ins Hintertreffen. Nach einem Bully-Gewinn von Drake Rymsha fackelte Kyle Cuminskey nicht lange und brachte die Düsseldorfer mit einem satten Schuss – zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison – in Führung. Debütant Michael Bitzer im Schwenninger Tor war die Sicht auf den Schuss versperrt. Der Keeper der Wild Wings sorgte im Laufe des ersten Drittels mit ein paar starken Paraden dafür, dass es bei der ersten Sirene nur 0:1 aus Sicht der Gäste stand.