1 Derby mit offenem Visier: Schwenningens Will Weber (links) und Adler-Kapitän Denis Reul zogen bei ihrem Fight sogar die Handschuhe aus. Foto: Roland Sigwart

5024 Zuschauer sahen am Montagabend in der Helios Arena eine 1:2-Derbyniederlage der Wild Wings gegen die Adler aus Mannheim. Für starke Schwenninger war in einem heißen Derby viel mehr drin.















Was für eine Stimmung in der zum ersten Mal in dieser DEL-Runde ausverkauften Schwenninger Eishalle. Schon vor dem Spiel duellierten sich beide Fangruppen mit lautstarken Sprechchören – natürlich mit klaren Vorteilen der Wild Wings-Anhänger. Die 60 Minuten auf dem Eis boten dann (fast) alles, was das Eishockey-Herz begehrt – inklusive Boxeinlage ohne Handschuhe von Will Weber und Adler-Kapitän Denis Reul kurz vor dem Ende des ersten Drittels.

Die Personalien

Schwenningens Trainer Harold Kreis freute sich, dass Miks Indrasis sein Comeback feierte. Dieser stürmte an der Seite von Daniel Neumann und Alexander Karachun. Zwischen den Pfosten stand erneut Joacim Eriksson, Will Weber durfte trotz der Spieldauerstrafe beim 2:5 in Frankfurt verteidigen. Boaz Bassen bekam eine Auszeit. "Wir haben immer noch viele Verletzte und daher keine einfache Zeit", machte Adler-Trainer Bill Stewart nach dem jüngsten 4:1-Sieg gegen Bietigheim dagegen auf Personalprobleme aufmerksam.

Das erste Drittel

Das Derby begann mit einem Hochkaräter der Wild Wings: Torwart Felix Brückmann war schon geschlagen, doch Tyson Spink, der wie Bruder Tylor seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat, brachte die Scheibe nach drei Minuten nicht im Mannheimer Gehäuse unter. Intensive Zweikämpfe, hohes Tempo, gute Aktionen auf beiden Seiten: Schwenningen und Mannheim schenkten sich nichts. Die Adler gaben zunächst mehr Schüsse ab, die besseren Chancen hatten aber die Wild Wings durch Alexander Karachun (12.) und Brandon DeFazio (14.). Die beste Möglichkeit der Mannheimer in den ersten 20 Minuten vergab Luca Tosto (19.), der an Joacim Eriksson scheiterte. "Wir machen bisher einen guten Job, so müssen wir weitermachen", hoffte Verteidiger Johannes Huß aber natürlich auf Tore im zweiten Abschnitt.

Der Liveticker zum Spiel

Das zweite Drittel

Huß (23.) selbst hatte das 1:0 auf dem Schläger. Ähnlich wie im ersten Abschnitt verzeichneten die Mannheimer mehr Schüsse, doch auch Jordan Szwarz (26.) kam nicht an Eriksson vorbei. Dies schaffte in Unterzahl Tim Wohlgemuth (31.), doch sein Schuss landete am Außenpfosten. Es war nun ein echter Schlagabtausch: Phil Hungerecker (32.) veredelte ein 3:1-Break über die Spinks nicht, auf der anderen Seite rettete der Schwenninger Goalie spektakulär gegen David Wolf. Der 24. Torschuss der Adler war nicht der gefährlichste, doch der Versuch von Wolf (40.) landete kurz vor der Pausensirene im Netz.

Das dritte Drittel

Genau 42:28 Minuten waren gespielt, da hielt es die Schwenninger Fans nicht mehr auf den Sitzen: Miks Indrasis hatte einen Brückmann-Abpraller nach Karachun-Schuss eiskalt zum 1:1-Ausgleich genutzt. Die Wild Wings wollten mehr, auch die Adler hatten keine Lust auf Verlängerung. Vor allem Tim Wohlgemuth nicht, der die Mannheimer (51.) erneut in Führung brachte. Schwenningen war nicht geschockt, warf in der Schlussphase alles nach vorne. Es blieb beim 2:1-Sieg der Adler, da Tylor Spink (52.) und Tyson Spink (59.) den Adler-Goalie nicht mehr überwinden konnten. Zumindest einen Punkt hatten die Wild Wings nach einem starken Auftritt – gerade im Schlussabschnitt – verdient.

Die Statistik

Wild Wings – Adler 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

Wild Wings: Eriksson – Lajunen, Trivellato/Hungerecker, Tylor Spink, Tyson Spink – Ramage, Huß/Ullström, Olimb, DeFazio –– Spornberger, Weber/Indrasis, Neumann, Karachun – Zernikel/Elias, Pfaffengut, Uvira.

Tore: 0:1 Wolf (39:30.), 1:1 Indrasis (42:28), 1:2 Wohlgemuth (50:27).

Strafen: Wild Wings 4 + 5 (Weber) – Adler 10 + 5 (Reul).

Schiedsrichter: Andris Ansons, Lasse Kopitz.

Zuschauer: 5024 (ausverkauft).