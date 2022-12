1 Das Debüt im Dress der Wild Wings: Der neue U23-Spieler Daniel Neumann (rechts) beschäftigt gerade die Augsburger Abwehr. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings haben in der DEL am Freitagabend daheim in einem "Geduldsspiel" gegen defensiv gut eingestellte Augsburger Panther mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen. Tylor Spink war der Sieg-Torschütze in der 61. Minute.















Damit konnten die Schwenninger nach dem Mittwoch (6:2 gegen Berlin) ihr zweites wichtiges Duell gegen einen Direktkonkurrenten der unteren Tabellenhälfte innerhalb von nur 48 Stunden gewinnen.

Die Personalien

Chefcoach Harold Kreis konnte auf seinen zuletzt angeschlagenen Angreifer Tyson Spink doch zurückgreifen. Dazu feierte der neue U23-Spieler Daniel Neumann sein DEL-Debüt im Angriff der Gastgeber. Als überzähliger Ü23-Akteur musste Verteidiger Peter Spornberger auf die Tribüne.

Bei den Augsburgern muss Verteidiger David Warsofsky nach seiner im Oktober zugezogenen Gehirnerschütterung nun doch eine lange Pause bis ins Frühjahr hinein einlegen. Der Olympiateilnehmer in diesem Jahr unterzog sich in dieser Woche einer erneuten Untersuchung in Chicago. Im Tor der Gäste stand Dennis Endras. Die Panther hatten nach der Länderspielpause aus vier Spielen drei Siege geholt.

Der erste Abschnitt

Im ersten Drittel schlugen die Wild Wings gleich ein hohes Tempo an und besaßen durch Daniel Pfaffengut (3.) schnell eine gute Einschussmöglichkeit. Doch im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts blieben die Offensivaktionen der Neckarstädter etwas stumpf, im Spielaufbau passierten ihnen zu viele kleinere Fehler. Nach ersten höhepunktarmen 20 Minuten ging es torlos in die erste Pause.

Das Mitteldrittel

Im zweiten Abschnitt wurde die Passqualität der weiter überlegenen Schwenninger besser. Gute Chancen in dieser Phase verzeichneten Ken André Olimb (25.), Sebastian Uvira (30.), Alex Trivellato (36.) – dazu kam noch ein Pfostenschuss von Tyson Spink (38.) im ersten Überzahl des Abends! Und die Panther? Sie verteidigten um einen starken Endras – wie seit zwei Wochen – erneut stabil, waren bei ihren Angriffen (Die beste Chance besaß noch Andrew Leblanc in der 29. Minute) jedoch limitiert.

David Ullström muss verletzt raus

Auf Schwenninger Seite war in diesen Minuten David Ullström im Pech, als er verletzt raus musste. Der junge Neumann agierte nun neben Alex Karachun und Miks Indrasis in einer Reihe. Daniel Pfaffengut sah sein Team in der zweiten Pause "bisher besser" als Augsburg, "aber wir müssen noch mehr die Scheibe aufs Augsburger Tor bringen", forderte der Wild-Wings-Angreifer.

Die Schlussphase

In der 46. Minute hielt Eriksson einen Penalty von Augsburgs Adam Johnson. Die Wild Wings nutzten ein Überzahlspiel (48.) nicht – der ersehnte erste Treffer wollte für die Gastgeber einfach nicht fallen. Es ging in die Verlängerung. 50 Sekunden waren in dieser absolviert, als Tylor Spink irgendwie aus dem "Gewühl" heraus, die Scheibe im Augsburger Tor zum allesentscheidenden 1:0 unterbrachte.

Für die Wild Wings geht es am Sonntag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel gegen Düsseldorf weiter.Wild Wings – Augsburg 1:0 (0:0,0:0,0:0-1:0). Tor: Tylor Spink (60:50 – Assist: Tyson Spink). Strafen: Wild Wings: 2 – Augsburg: 4. Schiedsrichter: Kopitz/Odins. Zuschauer: 3809 (darunter 300 Fans aus Augsburg).