1 Schwerstarbeit für die Wild Wings. Peter Spornberger (links) und Torhüter Joacim Eriksson versuchen den Ingolstädter Jerome Flaake auszubremsen. Foto: Eibner/Lägler

Die Wild Wings haben in der DEL am Freitag daheim auch gegen Ingolstadt mit 0:4 verloren. Dies bedeutet die siebte Niederlage in Folge. Die Krise bei den Schwenningern verschärft sich.















Dabei hätten die Schwenninger in einem guten ersten Drittel (0:0) das Spiel auf ihre Seite ziehen müssen. Doch es kam anders.

In so einer Krise, wie sie die Wild Wings gerade erleben, sind fast alle Mittel recht, um wieder erfolgreich zu sein. Zum ersten Mal in dieser Saison hatten die Wild Wings ihre roten Shirts – die sogenannte dritte Trikot-Garnitur – angezogen. Diese sollte das nötige Glück zurückbringen. Nach diesem Spiel werden die Shirts aber ganz hinten im Schrank verschwinden.

Die Personalien

Angreifer Mitch Wahl war nach seiner Adduktorenverletzung wieder dabei und stürmte zusammen mit den Spink-Brüdern in einer Reihe. Bei Schwenningen fielen aber Johannes Huß (verletzt) und Manuel Alberg (krank) aus. Nur elf Offensivkräfte standen bei den Schwenningern auf dem Spielerbogen. Dazu lediglich fünf Verteidiger um Schlussmann Joacim Eriksson.

Das erste Drittel

Niederlagenserie zuletzt hin oder her – die Wild-Wings-Fans waren lautstark sofort wieder da und unterstützten ihr Team von der ersten Minute an hervorragend. Die Mannschaft von Coach Harold Kreis zeigte im ersten Abschnitt auch eines ihrer besten Drittel in der vergangenen Zeit. Sofort machten die Neckarstädter Druck auf das Ingolstädter Tor – nach knapp zwei Minuten besaß Tylor Spink auch schon die erste gute Möglichkeit. In Sachen guter Chancen auf Schwenninger Seite folgten Brandon DeFazio (11.) und Boaz Bassen (13.). Die Ingolstädter konzentrierten sich in dieser Phase aufs Kontern, waren aber mit dem 0:0 in der ersten Pause gut bedient.

Schwenningens Verteidiger Alex Trivellato zog ein erstes, trotzig-simples Zwischenfazit: "Es muss einfach mal eine vorne reinfahren."

Ingolstadt wird immer stärker

Dies passierte – aber in der 24. Minute gegen Joacim Eriksson! Die Ingolstädter hatten die erste Strafe des Abends in ihrem Überzahlspiel zum 1:0 genutzt. Charles Bertrand war der Torschütze.

Zwei Minuten später hatte Alex Trivellato die große Möglichkeit aus sechs Metern zum Ausgleich.

Was dann aus Schwenninger Sicht im restlichen zweiten Drittel passierte, war unfassbar. Und dies nach einem wirklich guten ersten Abschnitt.

Die Neckarstädter verloren gegen hart spielende Ingolstädter, die jetzt ihre technische Klasse aufblitzen ließen, den Faden. Spielaufbau bei den Wild Wings in diesen Minuten? Note fünf. Passqualität? Eine fünf minus. Dazu eine harmlose Offensive. Die Panther schlugen daraus Kapital, gingen durch Daniel Pietta (39.) mit 2:0 in Führung. Zu diesem Zeitpunkt war bei Schwenningen schon Verteidiger Will Weber mit einer Handverletzung ausgeschieden.

Das letzte Drittel – Frust pur

Im Schlussabschnitt kam es noch schlimmer für Kapitän John Ramage und Co. Brutal effektive Ingolstädter machten nun endgültig den Sack zu. Justin Feser (43.) traf zum 3:0 für die Oberbayern – Jerome Flaake (46.) sorgte für das 4:0. Minutenlange Stille in der großen Schwenninger Fankurve. Die siebte Niederlage für die Wild Wings in Serie war Fakt. Lösungsansätze? Nächste Frage.

Für die Wild Wings geht es am Sonntag (16.30 Uhr) bei Red Bull München weiter.

Die Statistik

Wild Wings – Ingolstadt 0:4 (0:0/0:2/0:2). Tore: 0:1 Bertrand (23:04/5:4 – Assists: Pietta und McGinn), 0:2 Pietta (38:57), 0:3 Feser (42:10), 0:4 Flaake (45:43 – Stachowiak und Wagner). Strafen: Wild Wings: 4 – Ingolstadt: 8. Schüsse: 16:34. Schiedsrichter: Hoppe/Rohatsch. Zuschauer: 3012.