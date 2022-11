7 Schon am ersten Tag des Weihnachtsmarktes ist die Schwenninger Innenstadt gut gefüllt. Foto: Eich

Neue Weihnachtsbeleuchtung und ein erstmals von der Stadt organisiertes "Winterwunderland": Der Schwenninger Weihnachtsmarkt ist eröffnet worden.















Link kopiert

VS-Schwenningen - "Endlich wieder Weihnachtsmarkt!" Mit diesen Worten, die vermutlichen vielen Menschen aus der Seele sprachen, eröffnete Stadtkirchen-Pfarrer Klaus Gölz den Schwenninger Weihnachtsmarkt am Freitagabend. Begleitet von den Posaunen der Stadtmusik Schwenningen wünschte er in der Innenstadt eine "erlebnisreiche Entdeckungstour".

Der Umfang der Stationen bei der Entdeckungstour ist dieses Jahr allerdings reduziert. 18 Aussteller fanden den Weg nach Schwenningen, in vier Wechselhütten haben zudem Vereine, Schulen oder anderen Einrichtungen die Möglichkeit zu präsentieren.

Es kommt schnell Stimmung auf

Doch trotz des reduzierten Angebots dürfte das Konzept der WTVS aufgehen. Denn da sich die Buden alle rund um den Platz zwischen C&A sowie City Rondell konzentrieren, kommt Stimmung auf. So wurde das Winterwunderland schnell zu einem belebten Treffpunkt. Direkt in Beschlag genommen wurde auch die neue Chill-Lounge – das ließ einige Besucher vergessen, dass sie sich vielleicht eine etwas größere Version des Weihnachtsmarktes gewünscht hatten.

Dass die Schwenninger Innenstadt pünktlich zur Weihnachtszeit "in neuem Glanz erstrahlt", wie es Bürgermeister Detlev Bührer betonte, stimmt. Die neue Weihnachtsbeleuchtung – unter anderem zieren nun hunderte Sterne die Laternen – ist ein toller Hingucker. Das passt übrigens auch zum riesigen Weihnachtsstern, den die Besucher am Eingang des Marktes in der Uhlandstraße durchschreiten.

DJ Nik sorgt für Stimmung

Die neue Beleuchtung hatte Bührer exakt um 17.04 Uhr per Knopfdruck auf einem roten Buzzer freigeschalten. Das war für viele auch das Startsignal, um sich den ersten Glühwein des Jahres zu gönnen. Anschließend lockte "After Work & Wine" mit DJ Nik die Besucher in die Innenstadt. Ein gelungener Auftakt des Weihnachtsmarktes, der erstmals von der Stadt organisiert wurde.

Das weitere Programm

Am Samstag, 26. November können die kleinen Marktbesucher von 14 bis 17 Uhr Geschichten vom Nikolaus lauschen und sich ein Malbuch abholen.

Sonntag, 27. November: Familientag! Von 14 bis 17 Uhr können Kinder bei Karin Boy selbst kreativ werden und weihnachtliche Motive basteln. Außerdem werden Luftballontiere modelliert, und die Kleinen können sich schminken lassen.

Dienstag, 29. November: Auftritt des Kinderchors vom Liederkranz 1837 Schwenningen um 17 Uhr.

Mittwoch, 30. November: Von 14 bis 16 Uhr findet eine Bastelaktion für Kinder statt. Es werden Weihnachtsmänner aus Holz dekoriert. Das Gebastelte darf im Anschluss selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. Um 17 Uhr treten die Klassen der Gartenschule auf.

Donnerstag, 1. Dezember: Heute heißt es von 18 bis 21 Uhr noch einmal Afterwork & Wine mit DJ Nik. Alle Studenten erhalten ab 16 Uhr wieder jedes Heißgetränk einen Euro billiger.

Freitag, 2. Dezember: Am Freitagabend gibt es musikalische Unterhaltung aus Schwenningen. Um 18 Uhr tritt der Chor des MGV Frohsinn auf und ab 19 Uhr übernimmt die Stadtmusik Schwenningen.

Samstag, 3. Dezember: Um 14 Uhr besteht die Möglichkeit an einer Stadtführung teilzunehmen. Treffpunkt ist am Bahnhof. Die Führung kostet 6 Euro pro Person. Zum selber kreativ werden lädt die Weihnachtsbäckerei mit dem Salinencafé von 14 bis 17 Uhr ein: Mit Zuckerguss und weiteren süßen Dingen dürfen die Kinder ihren Lebkuchen nach Lust und Laune verzieren. Abends ab 18 Uhr unterhält Sebastian Schnitzer mit Kaminmusik Unplugged die Besucher und sorgt für gemütliche Stimmung.

Sonntag, 4. Dezember: Zum Abschluss können sich Jung und Alt von der kleinen, feinen Weihnachtszauberei verzaubern lassen und Magie erleben.

Der Weihnachtsmarkt in Villingen beginnt am 5. Dezember und dauert bis zum 18. Dezember an.