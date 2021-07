1 Teile des Schwenninger Wassers werden durchgespült. Foto: pixabay

Die Stadtwerke VS GmbH (SVS) setzt die im vergangenen Jahr begonnene Spülmaßnahmen in einzelnen Bereichen des Stadtgebietes Schwenningen fort. Das Technologiezen­trum Wasser (TZW) führt die Maßnahme durch.

VS-Schwenningen - Vorweg die wichtigsten Fakten: Wo wird gespült? nördlich der Römer-, beziehungsweise der Schopfelenstraße. Wann: seit Montag, bis Ende Juli.

Die SVS hat mit einem Spezialistenteam vom TZW Karlsruhe mit einer Spülmaßnahme des Trinkwassernetzes am Montag begonnen. Wie bereits im vergangenen Jahr, gehe es darum, an rund 100 ausgewählten Punkten Wasserleitungen zu spülen, teilt die SVS mit.

Die Spülung in Teilbereichen von Schwenningen sei eine reine Maßnahme zur Netzpflege und die Fortsetzung der Spülung aus dem vergangenen Jahr. "Wir setzen die im vergangenen Jahr begonnene Spülmaßnahmen nun in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem TZW fort. Ziel ist es, Ablagerungen und Sedimente mit Druck aus den Leitungen zu spülen und zu entfernen. Wir wollen so auch Erkenntnisse über eine eventuelle Neubildung an Sedimenten erlangen", erklärt SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter die Vorgehensweise. Das ausgespülte Wasser werde anschließend mikrobiologisch beprobt und anschließend in die Kanalisation abgeführt. Durchgeführt werde diese Maßnahme von Technologiezentrum Wasser, einer gemeinnützigen und unabhängigen Einrichtung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches).

Das betroffene Gebiet nördlich der Römer-, beziehungsweise der Schopfelenstraße werde hierbei in kleinere Bereiche eingeteilt, um so eventuell auftretende Sedimentablagerungen besser lokalisieren zu können. Die Spülung begann am Montag und werde bis voraussichtlich Ende Juli andauern. In den beschriebenen Gebieten könne es während dieser Zeit zu Druckschwankungen in den Wasserleitungen kommen. Zudem könnte unter Umständen eine leichte Verfärbung des Trinkwassers auftreten. Diese sei aber nicht gesundheitsgefährdend. Dennoch rät die SVS in diesem Fall die Wasserleitungen für einige Minuten aufzudrehen, damit ein vollständiger Wasseraustausch in den Leitungen im Haus stattfinden kann. Auch die Strahlregler am Wasserhahn, die sogenannten Perlatoren, sollten vorsorglich abgeschraubt und gespült werden, so die SVS.