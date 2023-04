1 Das ist die Haupt-Schadstelle in der Schwenninger Salinenstraße. Foto: Marc Eich

Im Rahmen der Bauarbeiten an der Schadstelle in der Schwenninger Salinenstraße hat die Stadtwerke VS GmbH (SVS) eine geringe Undichtigkeit festgestellt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Die Schadstelle wurde noch nicht geschlossen, um diese 48 Stunden lang beobachten zu können. Innerhalb dieser Zeit wurde nun eine geringe Undichtigkeit festgestellt, die am Mittwoch behoben wird“, erklärt SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen.

Die Arbeiten erfolgen am späten Abend, um eventuelle Beeinträchtigungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten, so die SVS in einer Pressemitteilung.

„Seit Sonntagabend sind alle Bürger in Schwenningen wieder mit Trinkwasser versorgt. Die beschädigte Leitung wurde im Bereich der Salinenstraße ersetzt, der Betriebsdruck wurde sukzessive auf das Normalniveau erhöht und ist seit zwei Tagen nun konstant“, teilt die SVS mit.

Wenige Gebäude betroffen

Vor der endgültigen Inbetriebnahme des Abschnitts in der Salinenstraße sei jedoch diese geringe Undichtigkeit festgestellt worden. Nur wenige Gebäude seien von der Unterbrechung der Versorgung in diesem Bereich betroffen.

Bauarbeiten an der Straße

Parallel dazu laufen die Straßenbaumaßnahmen in der Salinenstraße weiter. Um den ordnungsgemäßen Zustand der Straße in Schwenningen wiederherzustellen, werde der Unterbau in einem Bereich geprüft. Die Asphaltdecke werde an dieser Stelle abgetragen. Nach der erfolgreichen Prüfung werde der Abschnitt verdichtet und anschließend asphaltiert, so die SVS.

Arbeiten am Mittwoch

„Wir bitten die Bevölkerung und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese vorbeugende Maßnahme im Bereich der Salinenstraße am Mittwochabend. Die Arbeiten werden einige Stunden andauern. Die Asphaltarbeiten sind nun notwendig, um abschließend feststellen zu können, dass der Untergrund der Salinenstraße durch die vielen Wassermengen keinerlei Schaden genommen hat. Auch hier hoffen wir, dass die Arbeiten schnell zu einem Abschluss gebracht werden können“, so SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen.

Abkochgebot gilt weiterhin

Das Abkochgebot des Gesundheitsamtes gilt weiterhin, so die SVS. Konkret sollte Wasser, welches zur Nahrungszubereitung, für das Waschen von Obst und Gemüse, zur Zahnreinigung und für medizinische Zwecke (Wundreinigung, Nasenspülung) verwendet wird, mindestens drei Minuten lang sprudelnd aufgekocht werden und danach mindestens zehn Minuten abkühlen. Die Körperpflege könne bedenkenlos mit nicht abgekochtem Wasser erfolgen. Hier gelte immer: „Wenn Sie sich unsicher sind, lieber auf Nummer sichergehen und das Wasser vorsorglich abkochen.“ Die Beprobungen durch das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar Kreises hätten bereits begonnen. Mit Ergebnissen werde in den kommenden Tagen gerechnet, so die Stadtwerke.