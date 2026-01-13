Schwenninger Vesperkirche startet: Teller für Teller ein starkes Engagement

Die Vesperkirche geht in die nächste Runde: Hunderte Helfer sorgen dafür, dass Gäste an einem Tisch zusammenkommen. Und wer steckt hinter der passenden Verpflegung?
„Die Technik steht schon“, berichtet Reinhold Hummel, der zum neunköpfigen Organisationsteam der Vesperkirche gehört, bereits am Montag beim traditionellen Mitarbeiterabend in der Pauluskirche, bei dem allen voran die neuen Ehrenamtlichen über das Prozedere rund um die Ablauf der Vesperkirche informiert werden. Diesmal sind es wieder „eine ganze Menge neue Helfer“, freut sich Hummel, dass das Sozialprojekt lebendig bleibt.