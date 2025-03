Bei einer Bilanz von über 50 Messen im Jahr bildete der Auftritt in Frankfurt mit einem beeindruckenden Stand von 360 Quadratmetern den Höhepunkt der Messe-Saison, teilt das Unternehmen mit Sitz in der Schwenninger Lupfenstraße mit.

Bereits zu Beginn der Messe habe es einen Grund zum Feiern gegeben: Helios erhielt den „Best of SHK Award“ in der Kategorie Lüftung und setzte sich mit dem neuen Helios Einrohrlüftungssystem ELS NFC gegen die Mitbewerber durch.

„Doch dieser Lüfter ist mehr als nur eine Neuheit – er ist die nächste Evolutionsstufe eines der wichtigsten Produkte des Schwenninger Unternehmens“, zeigt Helios auf. Der erste ELS wurde bereits Anfang der 1980er Jahre auf den Markt gebracht und habe seither zahlreiche Innovationen erlebt.

Neue Generation

Mit der neuen Generation ELS NFC gehe Helios nun den nächsten Schritt in Richtung Zukunft: Dank moderner NFC-Technologie lässt sich der Lüfter per Smartphone steuern – so einfach wie der Bezahlvorgang am Supermarkt-Terminal. Die Einstellungen erfolgen dabei in Sekundenschnelle über die ELS App – ganz ohne Internet und Strom. „Eine echte Erleichterung für Fachhandwerker.“

Freude auf der ISH: Geschäftsführer Gunther Müller (rechts) zusammen mit den Marketingkollegen (von links) Sandra Bechmann, Steffen Jauch und Susanne Marks bei der Entgegennahme des „Best of SHK Awards“. Foto: Helios Ventilatoren

Wer mit Lüftungstechnik zu tun hat, entwickelt mit der Zeit einen ganz eigenen Blick für Details – so auch viele Mitarbeiter von Helios: Sobald sie sich in einem innenliegenden Bad, zum Beispiel in einem Hotel, befinden, wandert der erste Blick automatisch zum Lüfter. „In vielen Fällen entdeckt man einen von Helios. Das macht einen immer wieder stolz“, berichtet Sandra Bechmann aus der Marketingabteilung.

Heimatverbunden

Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, die zunehmend auf billig hergestellte Ware zum Beispiel aus Fernost setzen, bleibt Helios seiner Tradition treu: Selbst die Motoren werden nach wie vor im Schwenninger Stammwerk gewickelt. „Mit seiner hohen Fertigungstiefe garantiert das Unternehmen somit nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch höchste Qualität Made in Germany“, verdeutlicht Helios.

Spaß und Action

Neben der innovativen Technik sorgte Helios auf seinem Messestand auch für jede Menge Spaß und Action. Die „ELS Speed Challenge“ bot den Besuchern die Möglichkeit, sich im Wettbewerb zu messen: Wer stellt die ELS NFC Lüfter am schnellsten ein? Das war eine tolle Gelegenheit, die neue Technologie auf spielerische Weise kennenzulernen – und dabei attraktive Preise zu gewinnen, darunter ein exklusives Wochenende im Europapark Rust.