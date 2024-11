So wird das Museum zum Erlebnis

1 Helmut Erchinger zeigt, wie die alten Maschinen im Uhrenindustriemuseum in Schwenningen funktionieren. Foto: Anna-Sophie Zepf

Das Uhrenindustriemuseum in Schwenningen besteht inzwischen seit über 30 Jahren. Auch nach dieser Zeit fasziniert das Museum immer noch. Besucher werden von einem historischen Charme, der Liebe und dem Herzblut der Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer angelockt.









Man kommt in die Werkstatt des Uhrenindustriemuseums und es wirkt, als wären die Arbeitskräfte nur in die Mittagspause gegangen und würden ihr Handwerk in naher Zukunft fortführen.