1 Für die ehemalige Sport Müller-Filiale in der Schwenninger Uhlandstraße gibt es bereits ein neues Konzept. Foto: Mareike Kratt Seit mehr als drei Jahren sind die Lichter in der ehemaligen Sport Müller-Filiale in der Uhlandstraße aus. Doch was ist mit dem neu geplanten Wohn- und Geschäftshaus?







Link kopiert



Fast schon vergessen sind die Hochzeiten in Schwenningen, in denen das Sportfachgeschäft Müller mit seinen beiden Filialen in der Harzer Straße sowie in der Uhlandstraße, direkt in der Fußgängerzone, sport- und modebegeisterte Kunden angezogen hat. Ende 2022 hat sich Sport Müller komplett aus Schwenningen zurückgezogen.