Schwenninger Steig: Witwe will wachrütteln: „Wer soll dort noch sterben?“

1 Das Unglück vom vergangenen Dienstag weckte bei der Witwe des schlimmen Steig-Unfalls Erinnerungen. Sie will, dass dort gehandelt wird. Foto: Marc Eich

Luana Montuori verlor 2019 bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Schwenninger Steig ihren Mann und ihren einjährigen Sohn. Das neue Unglück schockiert die Witwe. Sie wendet sich deshalb mit einem Appell an unsere Redaktion.









Ein Auto liegt nach einem schweren Unfall völlig zerstört auf dem Dach. Und das genau an jener Stelle, an der Luana Montuori ihren Mann und ihren einjährigen Sohn verloren hat, während sie und ihre Tochter mit schwersten Verletzungen davonkamen. „Ich war schockiert, es kam alles wieder hoch“, sagt die 28-Jährige über das Unglück am Dienstag. Sie will, dass auf der Schwenninger Steig endlich gehandelt wird.