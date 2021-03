1 Maximilian Hadraschek bejubelte beim 4:1 gegen enttäuschte Straubinger seinen dritten Saisontreffer. Foto: Roland Sigwart Foto: Schwarzwälder Bote

Die Special Teams sind für die Schwenninger Wild Wings von großer Bedeutung. Nun stehen die beiden letzten Auswärtsspiele in der Südgruppe an, ehe es im Anschluss bis zum 18. April gegen die Nordteams geht.

Nach dem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den direkten Kontrahenten Straubing sind die Schwenninger Eishockeyspieler auf einem guten Weg.

Es sieht danach aus, als sollte sich der Wunsch von Niklas Sundblad erfüllen. Einen Play-off-Rang zum Ende der Hauptrundenspiele in der DEL-Südgruppe hatte der Schwede als die perfekte Ausgangssituation der Wild Wings vor den entscheidenden 14 Partien gegen die Nord-Mannschaften ausgemacht. Nach dem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den direkten Kontrahenten Straubing sind die Schwenninger auf jeden Fall auf einem guten Weg. Dies lag auch an einem sicheren Backup, einem offensivstarken Verteidiger und Special Teams, gegen die wieder einmal ein gegnerischer Trainer kein Rezept hatte.

Der Unterschied

Dabei hatte Tigers-Bändiger Tom Pokel am Montagabend in der Helios-Arena einen guten Start seiner Truppe gesehen – inklusive eigener 1:0-Führung. "Man hat in jedem Zweikampf gemerkt, um was es in diesem Spiel ging. Ab ungefähr der 30. Minute waren wir gegen bissige Schwenninger zu viel in der eigenen Zone. Der Unterschied war aber das Überzahlspiel", sprach der Ex-Coach der Wild Wings die beiden wichtigen Powerplay-Tore von Tyson Spink (35.) und Maximilian Hadraschek (49.) an. "Die Special Teams haben das Spiel für uns gewonnen", lobte Niklas Sundblad vor allem auch die Unterzahlleistung der Schwenninger, die mit einem äußerst aggressiven Penaltykilling die Straubinger kaum zur Entfaltung kommen ließen. Nur Süd-Spitzenreiter Mannheim (91,01 Prozent) ist hier in der gesamten DEL besser, dazu führen die Wild Wings nach 22 Spieltagen weiter die Powerplay-Statistik im Süden an.

Die Defensive

"Das war ein Sechs-Punkte-Spiel", freute sich auch Will Weber über den überaus "wichtigen Sieg". An diesem hatte auch Defensiv-Kollege Colby Robak einen großen Anteil. Immerhin war der 31-Jährige an allen vier Schwenninger Treffern beteiligt. "Das passiert einem Verteidiger nicht so oft", lobte Sundblad den Kanadier, der derzeit mit nun 16 Zählern einer der fünf punktbesten Defensivmänner der DEL ist.

Der starke Backup

Trotz der starken Abwehrleistung des gesamten Teams hätten die Wild Wings die Partie wohl nicht für sich entschieden, hätte Patrik Cerveny bei seinem dritten Auftritt in dieser Saison nicht bewiesen, dass auf ihn Verlass ist. "Patrik hat viele Schüsse gehalten. Wir haben ihn gebraucht, um dieses Spiel zu gewinnen", lobte Niklas Sundblad den Deutsch-Tschechen. Patrik Cerveny selbst stellte die "super" Teamleistung heraus. "Das war ein bisschen wie ein Play-off-Spiel", hofft der 24-Jährige, für den es der erste Sieg im Schwenninger Trikot war, nun natürlich auf noch mehr Eiszeit. Klare Nummer 1 zwischen den Pfosten bleibt aber Joacim Eriksson.

Auswärtsspiele in Augsburg und München bei uns im Liveticker mitverfolgen

Der Schwede wird also wohl auch am Donnerstag (18.30 Uhr) das Gehäuse hüten, wenn es für die Wild Wings gilt, beim Tabellenfünften aus Augsburg den vierten Rang zu verteidigen. Danach steht für die Schwenninger noch die Fahrt nach München an, bevor am 21. März die Einfachrunde gegen die Nord-Teams – zuerst geht es nach Köln – beginnt. 14 Spiele warten dann innerhalb von 29 Tagen auf die Wild Wings. "Am Ende wird deshalb auch die Physis eine entscheidende Rolle spielen", geht Geschäftsführer Christoph Sandner davon aus, dass der Dreikampf um den vierten Platz in der Südgruppe zwischen den Neckarstädtern, Augsburg und Straubing bis zum 18. April dauern könnte. Dann steht der letzte Hauptrundenspieltag auf dem Plan – die Haie aus Köln kommen dabei in die Schwenninger Arena.