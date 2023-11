1 Die Franziskus-Figur aus Ton fehlt – die Verantwortlichen hoffen auf Einsicht der mutmaßlichen Diebe. Foto: privat

Zuerst war sie Thema in einer Predigt, dann fehlte sie. Unbekannte haben bereits Anfang Oktober eine Figur aus Ton, die Franziskus mit einem Vogel zeigt, aus der Schwenninger St. Franziskus Kirche entwendet. Pfarrer Schuhmacher und die Polizei stehen vor einem Rätsel – hoffen aber auf ein gutes Ende.









Link kopiert



Am 9. Oktober ereignete sich in der Kirche St. Franziskus in Schwenningen ein merkwürdiger Diebstahl.