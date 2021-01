Schwenninger ohne Fortune Wild Wings gehen in Straubing leer aus

Straubing startet besser

Die Straubing Tigers erwischten den besseren Start und gingen in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. Stephan Daschner (in seinem 500. DEL-Spiel) hatte aus der Distanz abgezogen – Schwenningens Torhüter Joacim Eriksson konnte die Scheibe nur abprallen lassen – Mitchell Heard verwertete für die Gastgeber. Schwenningen konnte sich dann von dem ersten Druck befreien und setzte im Spiel nach vorne immer mehr Akzente. Dies wurde belohnt. Nach feinem Zuspiel von Troy Bourke schloss Andreas Thuresson (15./sechster Saisontreffer) zum 1:1-Ausgleich ab. In den letzten Minuten des ersten Drittels waren die Gäste besser, doch es blieb beim Remis zur ersten Pause.