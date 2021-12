Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Nachdem der verheerende Brand im April das Eckhaus in der Mutzenbühlstraße unbewohnbar gemacht hat, ist der Straßenabschnitt in diesem Bereich immer noch gesperrt. Wann Autofahrer ihn wieder nutzen können, hängt in erster Linie vom notwendigen Abriss des Hauses ab. Und der könnte sich hinziehen.