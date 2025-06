Auf eine äußerst erfolgreiche einwöchige Konzertreise nach Spanien an die Costa Brava blickt das Jugendblasorchester der Stadtmusik Schwenningen zurück.

Nachdem das Orchester vor drei Jahren in die Toskana fuhr, hieß das Ziel dieses Jahr Malgrat de Mar. Dies war bereits die vierte Reise nach Spanien, teilt die Stadtmusik mit.

Drei große Platzkonzerte und zahlreiche Freizeitaktionen standen während dieser Woche auf dem Programm. Die Hinfahrt dauerte anstrengende 17 Stunden durch die Nacht, so dass dann der erste Tag zur freien Verfügung am Pool oder Strand war.

Lesen Sie auch

Am zweiten Tag stand eine Schifffahrt nach Tossa de Mar auf dem Programm – entlang der wunderschönen Küste. Dort angekommen, hatten die Jugendlichen Zeit die Burg und das malerische Dorf zu erkunden. Anschließend fuhr die Gruppe noch nach Girona und besichtigte dort die Stadt und die berühmte Kathedrale.

In Lloret de Mar

Am nächsten Tag stand zunächst eine Stadtrallye auf dem Programm, bevor das Orchester am späten Nachmittag das erste Konzert an der Strandpromenade von Malgrat de Mar spielte. Zahlreiche Zuhörer spendeten begeisterten Beifall.

Unsere Empfehlung für Sie Schwenninger beim Verbandsmusikfest Diese Wertung erhält die Stadtmusik Das Große Blasorchester der Stadtmusik Schwenningen nahm am Wertungsspiel in Dürbheim bei Spaichingen teil.

Nach einem freien Vormittag fuhren die Jungmusiker tags darauf nach Lloret de Mar. Dort hatten sie zunächst freie Zeit in der Stadt, bevor sich alle wieder vor dem Rathaus trafen. Direkt an der Strandpromenade fand dort das zweite Platzkonzert der Reise statt. Dieses wurde zu einem überwältigenden Erfolg, schreibt die Stadtmusik Schwenningen.

Katalanische Hymne

Einige hundert Zuhörer, darunter auch zahlreiche Touristen, lauschten dem lockeren, modernen Repertoire der Schwenninger Musiker unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner. Speziell die eigens einstudierte katalanische Hymne Els Segadors wurde von den Einheimischen begeistert gefeiert. Zudem folgten fast 200 Fans zuhause der Live-Übertragung auf Instagram.

Nach Barcelona

Einer der Höhepunkte der Reise war sicherlich die Fahrt nach Barcelona, so die Stadtmusik. Nach einer Stadtrundfahrt mit den berühmten Sehenswürdigkeiten konnten die Jungmusiker noch auf der berühmten Las Ramblas flanieren. Ein weiterer Höhepunkt der Reise war der Besuch des Wasserparks Waterworld am darauf folgenden Tag. Die riesigen Rutschen- und Erlebnisbahnen begeisterten die jungen Musiker. Vor allem die Free-Fall-Rutsche hatte es in sich.

„Super Reise“

Der letzte Tag vor Ort stand zunächst nochmals zur freien Verfügung am Strand oder Pool. Gegen Spätnachmittag folgte das dritte Platzkonzert direkt am Hotel. Auch hier gab es frenetischen Beifall der zahlreichen Zuhörer.

„Es war eine super Reise“, so Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner. „Dieses Jahr war es mit 58 Jungmusikern und zwölf Betreuern die größte Gruppe mit der wir je auf eine solche Reise gegangen sind. Aber alles hat wunderbar funktioniert und unsere Jungmusiker haben sich hervorragend verhalten. Wir hatten viel Spaß und unsere Konzerte sind begeistert aufgenommen worden. Wir haben an der Costa Brava viel Werbung für Villingen-Schwenningen gemacht.“

Klar sei, dass die Stadtmusik auch weiterhin solche Reisen unternehmen will.