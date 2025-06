1 Dirigent Harald Leibold und ein Kamerateam der ARD sprechen vor einer Probe über die Filmaufnahmen. Foto: Musikverein Schwenningen Die ARD strahlt am Mittwoch in den Tagesthemen einen Beitrag über den Schwenninger Musikverein aus. Dirigent Harald Leibold verrät die Hintergründe.







Link kopiert



Am Mittwoch 11. Juni, ab 22.15 Uhr gilt es die Tagesthemen in der ARD einzuschalten. An dem Sendeplatz, an dem sich in der Regel Staatmänner, Minister und weitere bekannte und weniger bekannte Größen die Klinke in die Hand geben, ist für einmal der Musikverein Harmonie Schwenningen zu Gast.