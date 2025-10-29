Schwenninger Museen: Was geschieht mit dem Uhrenindustriemuseum?

Die Pläne für die Nutzung des ehemaligen Rössle-Einkaufszentrums in Schwenningen sehen ein „Museum der Zeit“ vor. Und was bedeutet das konkret für das Uhrenindustriemuseum?
Was hat es nicht schon alles für Überlegungen und Planungen für die Schwenninger Museumslandschaft gegeben: bis vor einiger Zeit das Museumsquartier Bürkareal – geplatzt, dann das Museumsquartier Muslenplatz – verworfen – und stattdessen nun also die geplante Konzentration von Städtischer Galerie – künftig als „Museum der Gegenwartskunst“ angedacht – und einem „Museum der Zeit“ im Rösslekomplex.