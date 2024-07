37 Die Liveshow der Band Diva auf der Hauptbühne am Muslenplatz kommt bei den Kulturnachts-Besuchern wie immer besonders gut an. Foto: Jochen Schwillo

Der Regenschirm wurde für viele Stunden zum ständigen Begleiter. Und auch wenn die 17. Ausgabe der Langen Schwenninger Kulturnacht wetterbedingt weitaus weniger Besucher anlockte als sonst: Sie war dennoch gelungen, friedlich und kunterbunt.









Mit rund 10 000 Besuchern, so die Angabe in der gemeinsamen Pressemitteilung von Stadt und Polizei, waren es am Samstagabend etwa halb so viele Besucher als im Jahr 2023.