7 Die deutsch-schweizerische Band Diva legt einen fulminanten Auftakt der Schwenninger Kulturnacht hin. Foto: Kienzler

Mit einer bunten Mischung aus unterschiedlichsten Musikrichtungen, Tanz, Show, Kulinarik und friedlichem Miteinander hat sich die Schwenninger Kulturnacht eindrucksvoll zurückgemeldet.















Villingen-Schwenningen - Bis tief in die laue Sommernacht hinein wurde am Samstag quer durch die Schwenninger Innenstadt gefeiert, was das Zeug hält.

Bei Jung und Alt, deutschem oder eingewanderten Bürger, Vereinsmensch oder Kulturinteressiertem wurde den ganzen Abend über deutlich: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist eine Kulturnacht genau das Richtige, um endlich wieder einmal am (Kultur-)Leben der Stadt teilzuhaben.

Motto: "Die große Geburtstagsparty zum Stadtjubiläum!"

Dabei gab es bei der 15. Ausgabe genügend Gründe zum Feiern: Denn auch das 50-jährige Bestehen von VS sollte unter dem Motto "Die große Geburtstagsparty zum Stadtjubiläum!" von Teilnehmern – es waren mehr als 1000 – und den Tausenden von Besuchern aufgenommen werden. "Nicht unbedingt die Einheit, sondern die Vielfalt ist das, was wir bei der Langen Kulturnacht feiern dürfen", betont Oberbürgermeister Jürgen Roth bei der Eröffnung.

Und auch, wenn bei vielen Beiträgen das Geburtstagsmotto nicht gleich sichtbar wurde, schwappte die ausgelassene Stimmung dennoch von Anfang an über die fünf großen Bühnen, durch die Straßen, Parks und Kultureinrichtungen oder Kneipen.

Einiges ist diesmal anders

Einiges war anders als gewohnt – aber nicht unbedingt schlechter. Nach mehrjähriger Pause gab es wieder eine Bühne auf dem Marktplatz, die von Tanzschulen oder dem Zirkus Confetti, Kultur-Vereinen und Gemeinden, aber auch von der Stadtmusik Schwenningen bespielt wurde.

Die Bühne am kleinen Muslenplatz Richtung City-Rondell war dafür weggefallen – In den Muslen war dennoch mächtig etwas los. Denn auch bis weit nach Mitternacht schlängelten sich die – vornehmlich jüngeren – Besucher hier durch die Fußgängerzone und machten am Stand des BSV Schwenningen, des Basketballvereins VS oder der Guggenmusik Krawazi-Ramblers Halt.

Lücken und fehlende Teilnehmer trüben die Stimmung nicht

Lücken gab es vor allem in der Kirch- und in der Bürkstraße. Einige Vereine waren mit ihren Ständen diesmal gar nicht da, auch etwa das Kulturcafé Häring oder der Trachtenverein hatten nicht teilgenommen, andere waren an einem anderen Standort platziert. Doch auch das schien der Stimmung keinen Abbruch zu tun: So gab es zu Hochzeiten mancherorts nahezu kein Durchkommen mehr, so voll wurden die Straßen im Laufe des Abends.

Und wer einmal etwas durchatmen und sich eine Auszeit vom Trubel nehmen wollte, der war etwa in der Stadtkirche beim Auftritt des Liederkranz Schwenningen oder des Chores Colours of Pop aus Obereschach richtig – oder im luftig-angenehmen Mauthepark. Aber selbst dort war es bei der 15. Kulturnachts-Ausgabe irgendwann voller als gewohnt. Ein Percussion-Konzert der Musikakademie, die Altherren-Kultband "The Rollics" oder Lokalmatador-Sänger wie Jens Erath oder Marius lockten dabei ganz unterschiedliche Zielgruppen an.

Hauptbühne auf dem Muslenplatz schon um 18.30 Uhr voll

Etwas anders als sonst war auch das Programm auf der Hauptbühne am Muslenplatz. Zwischendurch gab es hier Tanz-Shows und Vorführungen wiederum von Vereinen, dann zeigte Sänger Matthias Rapp in stimmungsvollen Unplugged-Cover-Versionen sein musikalisches Können. Umrahmt wurde der Abend vom Auftritt der deutsch-schweizerischen Band Diva. Mit mitreißenden Cover-Songs wie "Crazy in love" zauberten sie bereits zu Beginn der Kulturnacht um 18.30 Uhr einen rappelvollen Muslenplatz. Ebenso dicht gedrängt, wenn nicht noch mehr, standen die Menschen rund vier Stunden später beim Auftritt der 14-köpfigen Kombo "The Queens of Soul". Deren stimmgewaltige Interpretationen von Songs von Aretha Franklin, Amy Winehouse oder Tina Turner gipfelten in das traditionelle Finale der Kulturnacht: ein musikalisches Feuerwerk über dem Muslenplatz, das sich viele Besucher nicht entgehen lassen wollten.