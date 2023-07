Roth sprach von einem grandiosen Erlebnis, das unter dem Motto „Gemeinsam erleben“ in zwei Worten beschreibt, was das Flair der grandiosen Kulturnacht ausmacht.

„Von den ersten Vorbereitungen über die eigentliche Veranstaltung bis zum Abbau ist es das friedliche Miteinander in der Gemeinschaft, welches eines der Markenzeichen der Kulturnacht ist“, freute sich Roth auf die bevorstehende 16. Ausgabe. Diese begann auf der Bühne am Muslenplatz mit der Gruppe Diva, die mit neuer Sängerin begann und dem ansetzenden Regen, wie all die anderen Künstler auf den Bühnen der Stadt, Paroli bot.

Multikulturelles Spektakel

Die Stimmung in der Stadt wandelte sich im Nu zu einem multikulturellen Spektakel, das zwischen Marktplatz, Muslenplatz, Heimatstube, Mauthepark und Capitol während Stunden rund 20 000 Gäste begeisterte. Mit zunehmender Dauer war ein Durchkommen auf dem Platz, wie an allen Auftrittsorten, immer schwieriger.

Musikalische Vielfalt

Das farbenfrohe Programm war eine Komposition aus Hauptacts und Geheimtipps. Die Vielfalt der musikalischen Stilrichtungen hatte für jeden Geschmack etwas in Petto. Wer rockige Töne bevorzugte traf sich neben dem Auftritt von Diva zu den Vorstellungen von Bad Label, im Garten des Jugendhauses Spektrum oder vor der Stadtkirche zu den Klängen von Roccaine. Im Vau rocke die St. Georgener Formation „Upside Down“ was das Zeug hielt, und vor dem Bosporus entwickelte der aus sechs regionalen Bands bestehende Flying Folk Circus ein Folk Festival der besonderen Art.

Chöre in Kirchen

Diverse Chöre bevorzugten die Kirchen als Auftrittsort und begeisterten als Coulors of Pop, Colours of Jazz oder mit traditionellem Gesang. Folkloristische Gesang- und Tanzeinlagen der unterschiedlichsten Gruppen stärkten eine Festivalstimmung, die spätestens beim Auftritt des A-Capella-Chors „Anders“ dank dem Ambiente des Mautheparks voll zur Geltung kam.

Die überwiegende Mehrzahl, die sich an der Kulturnacht mit einem kulinarischen Angebot oder einer kulturellen Aufführung beteiligten, kamen aus Villingen-Schwenningen. Doch konnte sich das Publikum im Irish Pub auch an den Dudelsackklängen der „Caverhill Guardians“ aus Hardt oder der Shanty-Marinekameradschaft Tender-Neckar erfreuen. Locations, die sich nicht in irgendeiner Form an der Kulturnacht beteiligten, waren rar gesät. Die städtische Galerie hatte ebenso geöffnet wie die Stadtbücherei, die zu ihren Lesungen das Interesse weckte.

Immer wieder war das Publikum auch neugierig auf die Vorstellungen der Menschen aus anderen Kulturkreisen und ausländischen Vereinen. Im Capitol gab es einen kleinen Rundgang durch die Technik der Kinogeschichte, die dort zur kommenden Saison fortgesetzt werden soll.

Feuerwerk zum Abschluss

Krönender Abschluss nach dem Auftritt der Diven „Queens of Soul“ war das Feuerwerk auf dem Muslenplatz. Nach Mitternacht löste sich das Kulturerlebnis, welches für Stunden die Schwenninger Innenstadt prägte, langsam wieder auf.