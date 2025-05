Weiter berichtete sie, dass der Verein am Projekt Zwangsarbeiter beteiligt ist. Zu dem gefördertem Projekt Zwangsarbeiter würden noch Informationen über die in Schwenningen begrabenen Zwangsarbeiter gesucht sowie Interessierte, die die Schicksale der Gefallenen und der Bombenopfer aufzeigen können.

Ferner läge dem Verein mit seinen derzeit 524 Mitgliedern die Gestaltung der Museumslandschaft sowie der Alte Friedhof sehr am Herzen. Bezüglich dem von Verein monatlich herausgebrachten Heimatblättle fand sie es erfreulich, dass immer wieder Textbeiträge von Lesern kommen, die diese Monatszeitschrift bereichern. Besonderen Dank sprach sie allen ehrenamtlichen Helfern aus, die zum Gelingen dieser Zeitschrift beitragen.

Vielfach aktiv

Der Vize-Vorsitzende, Hans Martin Weber, berichtete von einer Vielzahl von Terminen wobei er folgende besonders hervorhob: Die Geschichtswoche 2024, das Sommerfest des Vereins auf der Möglingshöhe, die Studienfahrt nach Konstanz zum Besuch der Landesausstellung 1300 Jahre Kloster Reichenau und das „Knöpfle-Essen“ Ende Oktober. Sehr eingebunden sei er derzeit in das Layouten des Heimatblättles, der Pflege der inzwischen neuen Homepage und in die Vorbereitung der Geschichtswoche 2025.

Ferner berichtete er, dass durch den Tod von Willy Kuderer Veränderungen in der Vereinsverwaltung erforderlich wurden. So stellte er Claudia Pavlidis vor. Auch die Geschäftsstelle bleibt, wie er berichtete, weiterhin geöffnet. Zum Dienst hierfür haben sich bereiterklärt: Marita Schneckenburger, Bärbel Boyer und Martin Benzing.

Trachtengruppe

Auch Karin Seifert von der Trachtengruppe konnte über viele Veranstaltungen berichten, wie Sommerfest, Herbstfest, Erntedankfest sowie Teilnahme an Trachtenfesten in Triberg und Niedereschach und verschiedenen Auftritten in Schwenningen. Besonders ging sie auf die (Spaß)Aktion „Maibaumklau 2024“ ein. Hatten doch tatsächlich am 30. April einige Mitglieder der Trachtengruppe zusammen mit Mitglieder des Narrenvereins Ziegelbuben dem GTV Almfrieden den Maibaum entwendet. Gegen das Versprechen eines künftigen Bierfestes könnte er dann wieder ausgelöst werden.

Ehrungen

Nach den Ehrungen spielten die Zwei Necklermer zur Unterhaltung auf. Die Ehrungen: 70 Jahre im Heimatverein: Hans Strom, 60 Jahre: Esther Schell-Bürk, 50 Jahre: Willy Hepper, Marie-Luise Just und Erika Kübler, 40 Jahre: Friedrich Decker, Hans Class, Betina Schreiber-Schulz, Jürgen Birkenmaier, Werner Gaus, Nicole Tischler, Xaver Tischler, Achim Falk und Udo Fangor und 25 Jahre: Nikolas Haller, Heidelinde Jung, Ursula Schenkel, Heinrich Maulhardt, Harald Walther und Harald Maier.