Schwenninger Gymnasium öffnet Türen: Feurige Experimente und falsche Pferde

1 Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b ließen mit Unterstützung eines King Charles aus Pappe in kurzen Szenen die USA, England und Australien am Deutenberg aufblitzen (von links): Cecilia Malleh, Nora Loutfi, Julia Gleichauf, Fabio Hernandez, Alma Siegle und Johanna Meneghini. Foto: Gymnasium am Deutenberg/Dennis Scheu

Mit leuchtenden Augen verfolgten die kleinen und größeren Besucherinnen und Besucher, wie eine blaue Flamme an einem scheinbar brennenden Geldschein loderte – doch kaum verglühte das Feuer, blieb der Schein unversehrt.









Flüssigkeiten wechselten wie durch Zauberhand ihre Farbe, Funken sprühten. Mit einer Rallye mit ihren chemischen, physikalischen und biologischen Experimenten stimmten die Naturwissenschaften die Viertklässlerinnen und Viertklässler beim Tag der offenen Tür am Gymnasium am Deutenberg in Schwenningen auf die Inhalte am Gymnasium ein, heißt es in einer Mitteilung der Schule.