Im Rahmen des Investitionsprogramms zum Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter werden insgesamt fünf Projekte gefördert – zwei Projekte in der Friedensschule und je eines in Klosterring-, Haslach- und Südstadtschule.

Insgesamt fördert der Bund in VS Sanierungs-, Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von zusammen gut vier Millionen Euro. Die Stadt Villingen-Schwenningen erhält für vier Schulen insgesamt eine finanzielle Förderung von gut 2,8 Millionen Euro.

Als fünfte und letzte geförderte Umbau- und Sanierungsmaßnahme wurde der Umbau der Friedensschule in eine Ganztagsschule unterstützt.

Neue Schulküche und ein Aufzug

Dabei wurden in der Schule in allen Geschossen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen umgesetzt. Unter anderem wurde eine neue Schulküche und ein Aufzug zur barrierefreien Erschließung sämtlicher Stockwerke eingebaut. Für die Schulküche wurde eine Entlüftungsanlage und Schallschutz installiert. Immerhin werden hier hungrige 350 Schüler verpflegt. Die gesamten elektrischen Anlagen der Schule wurden saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Die bestehende Brandmeldeanlage, die Sprachalarmierungsanlage, die Sicherheitsbeleuchtung sowie die Notfall- und Gefahrenanlage wurden an die neuen Räumlichkeiten der Ganztagsschule angepasst, teilt die Stadtverwaltung mit. In den neu genutzten Räumen der Ganztagsschule sowie der zentralisierten Schulverwaltung wurde eine neue LED-Beleuchtung installiert.

Der Innenbereich zwischen Schulgebäude, Schwimmhalle und Sporthalle wurde landschaftlich so gestaltet, dass die Kinder in einer schönen grünen Umgebung viele Bewegungsangebote nutzen können, um sich in ihren Pausen so richtig auszutoben.

Veranstaltungsraum für Schul- und Klassenfeste

Für Schul- und Klassenfeste steht ab sofort auch ein Veranstaltungsraum auf dem Gelände bereit. Entlang der fensterlosen Seite der Sporthalle befinden sich Sitzstufen. Hier wurden für den Schulsport notwendige Außensportflächen, wie etwa ein Fußballplatz, eine 50-Meter-Laufbahn, Sprunggrube, Basketballfeld und Trampolin gebaut. Das Gelände geht über in den Spielbereich, in welchem mit einer Seilschaukel und Sechs-Eck-Schaukel ein Teil der bewegungsfördernden Spielgeräte aufgestellt wurden.

Im vorderen Teil des Schulhofes beim Haupteingang, wurden rund 80 Fahrradständer mit einer teilweisen Überdachung eingebaut. Diese Überdachung ist auch als Wetterschutz für wartende Kinder vorgesehen. Der neue Trafo und die Sanierung des Vorderen Schulhofes kosteten zusammen 372 000 Euro. Der Bund überweist hierfür an die Stadt eine finanzielle Förderung in Höhe von 260 000 Euro. Die Maßnahmen wurden bis Ende 2022 durchgeführt und werden nun gegenüber dem Fördermittelgeber abgerechnet.

Der ganze Umbau kostet rund 2,06 Millionen Euro

Im Gebäude der Friedensschule existiert heute eine Grundschule mit Ganztagsbereich für insgesamt 350 Schüler, die sich nun sowohl im Gebäude als auch draußen auf dem Gelände pudelwohl fühlen werden. Der Umbau zur Ganztagsschule kostet knapp 2,06 Millionen Euro. Der Bund überweist hierfür an die Stadt eine finanzielle Förderung in Höhe von 1,44 Millionen Euro. Das sind 70 Prozent der verausgabten förderfähigen Mittel. Der Aus- und Umbau bestehender Schulen in solche mit Ganztagesangebot soll auch ab dem Jahr 2023 wieder gefördert werden. Es ist vorgesehen, dass sowohl Bund als auch das Land Fördermittel für den beschleunigten Ausbau der Ganztagesbetreuung bereitstellen.

Die Stadt Villingen-Schwenningen steht bereits in den Startlöchern und will zwei Förderanträge stellen – einen für den Ganztagsbereich des Schulverbundes am Deutenberg und einen für die Schulmensa in der Goldenbühlschule.