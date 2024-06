Die 3000er-Marke wurde fast geknackt: 2974 Läuferinnen und Läufer nahmen am Badeparadies Schwarzwald Firmenlauf Villingen-Schwenningen mit Start und Ziel auf dem Schwenninger Messegelände teil – neuer Rekord!

Als unterstützender Medienpartner war der Schwarzwälder Bote auch in diesem Jahr nicht nur auf Bannern präsent, sondern nahm mit einer Laufgruppe um Kreisredaktionsleiterin Cornelia Spitz selbst am sportlichen Feierabendvergnügen mit Benefizcharakter teil.

Dazu aufgerufen waren – und das bereits zum siebten Mal – alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der regionalen Unternehmen und Betriebe. So viele wie noch nie nahmen bei bestem Wetter dann auch am Laufspaß nach Feierabend teil und hinterließen Startgelder, wovon sowohl die unterstützenden örtlichen Vereine einen Teil gespendet bekamen als auch die Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland.

Auf dem Messegelände herrschte bis kurz vor dem Start bunter Trubel. Major Emmanuel Adrien von der dritten Kompanie des Jägerbataillons 292 Donaueschingen scharte seine Soldaten um sich. Hier wurde bei der Aufwärmgymnastik mitgemacht, dort schoss man noch Teamfotos, vor den Toiletten bildeten sich lange Staus für das „Angstrolli“ und manche Gruppen hielten ungeduldig nach ihren Mitläufern Ausschau, die noch im Anfahrtsstau steckten.

Start in vier Wellen

Um einerseits den Lauf pünktlich um 18 Uhr zu starten, andererseits aber auch die Zuspätkommenden nicht abweisen zu müssen, organisierte der Veranstalter n plus sport GmbH kurzerhand einen Start in vier Wellen. Nach rund 18 Minuten, die Letzten waren gerade von Oberbürgermeister Jürgen Roth auf die 5,2 Kilometer langen Strecke geschickt worden, kamen die schnellsten Läufer der ersten Startgruppe schon wieder ins Ziel.

Roth: „Eine Veranstaltung wie der Firmenlauf zeigt einmal mehr, wie wichtig und wertvoll ein positives Miteinander, gemeinsame sportliche Ziele und eine gute Portion Spaß – im beruflichen Alltag, aber auch im Privaten – sind.“

Zu den Klängen der Musikband „Pur“ liefen dann alle Teilnehmer nach und nach ein. Aus der Puste, verschwitzt und mit geröteten Gesichtern, aber glücklich, erhielten sie ihre Teilnehmermedaille von den Mädchen des Twirlingsportvereins, ließen sich Getränke und Obst von der B-Jugend des BSV Schwenningen reichen oder nahmen eine Nebeldusche.

Größten und kreativsten Gruppen geehrt

Bei der direkt anschließenden After-Run-Party wurden die größten und die kreativsten Laufgruppen sowie jene mit den meisten Azubis frenetisch gefeiert. Einmal mehr war das Schwarzwald-Baar-Klinikum mit 227 Teilnehmern das größte Team, gefolgt von Kern-Liebers aus Schramberg-Sulgen mit 139 und Metz Connect mit 132 Läuferinnen und Läufern. Bei der Kreativität hatte das DRK VS die Nase vor der Firma Pfeiffer & May und dem Badeparadies Titisee. Der Titel „Azubi-Superstar“ ging ebenfalls ans Klinikum, das 19 Auszubildende an den Start gebracht hatte. Orca aus Mönchweiler hatte zehn und Kern-Liebers neun Nachwuchsläufer motivieren können.

n plus sport-Geschäftsführer Ralf Niedermeier freute sich: „Wir sind stolz so viele motivierte und freudestrahlende Läufer im Ziel zu sehen. Der Firmenlauf hat wieder gezeigt, dass Sport nicht nur die eigene Fitness stärkt, sondern Unternehmen und Mitarbeiter zusammenbringt und den Teamspirit fördert.“