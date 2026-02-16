Schwenninger Fire Wings Fazit: Saison-Kehraus, Frust und harte Kritik am Personal-Gigantismus in der Liga

Für die Fire Wings ist die Baden-Württemerg-Runde mit dem Aus im Playoff-Viertelfinale beendet. Was alles Trainer Rafael Popek gewaltig gegen den Strich geht.
Aus und vorbei: Nach den beiden klaren Niederlagen (1:6/1:5) am Wochenende gegen den Top-Titelfavoriten Eisbären Heilbronn sind die Fire Wings im Playoff-Viertelfinale der Baden-Württemberg-Liga frühzeitig ausgeschieden. Es ist alles andere als überraschend. Die Heilbronner haben die Oberliga-Lizenz beantragt und planen offenbar bei einem Aufstieg den großen Tausch mit dem in der Oberliga inzwischen insolventen Stadtnachbarn, den Heilbronner Falken.