Die Übergabe eines topmodernen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 (HLF10) der Firma Wiss aus Herbolzheim an die Schwenninger Feuerwehr war am Sonntag Vormittag der Höhepunkt an den Tagen der offenen Tür der Feuerwehrabteilung in Schwenningen.