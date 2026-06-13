Schwenninger Fahrlehrer erklären: Mit diesen Tipps sinkt der Spritverbrauch deutlich

Bereits einfache Fahrgewohnheiten können den Spritverbrauch senken. Zwei Fahrlehrer von der Fahrschule Schneider aus Schwenningen geben praktische Tipps für Autofahrer.
Die anhaltend hohen Kraftstoffpreise sorgen bei vielen Autofahrern für Unmut. Angesichts der steigenden Kosten stellt sich für viele die Frage, wie sie beim Tanken sparen können. Im Gespräch mit den beiden Fahrlehrern der Fahrschule Schneider in Schwenningen, Reiner Schneider und Gunter Schneider, wird deutlich: Bereits kleine Veränderungen im Fahrverhalten können den Kraftstoffverbrauch spürbar senken.