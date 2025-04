Drittes Duell gegen den Dresdner SC Allianz MTV Stuttgart im Halbfinale – per Liveticker dabei sein

Am Mittwochabend fällt in der Scharrena die Entscheidung: Schaffen die Stuttgarter Volleyballerinnen den Einzug in die Finalserie? Bleiben Sie mit unserem Liveticker stets auf dem Laufenden.