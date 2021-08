1 Jan Hugger erlebte zuletzt viel: Zuerst als Fahrer bei der Deutschland-Tour – dann als Patient im Krankenhaus. Foto: Fotos: Hugger

Was für ein Pech für den Schwenninger Jan Hugger bei der Deutschland-Tour! Bei einem Massensturz auf der zweiten Etappe am Freitag von Sangershausen nach Ilmenau zog sich der 23-Jährige einen Oberschenkelhalsbruch zu.

Jan Hugger (Team Lotto Kern-Haus) war auf der zweiten Etappe von Sangershausen nach Ilmenau in einen Massensturz mit insgesamt 40 Fahrern involviert. Er war aber der einzige Fahrer in dem Pulk, der eine schwere Verletzung davontrug.

Hugger musste mit starken Schmerzen in die Klinik nach Sömmerda (Thüringen) gebracht werden. Dort wurde eine Oberschenkelhals-Fraktur diagnostiziert. Diese wurde am Freitagabend operiert. Jan Hugger erlebte somit ein plötzliches Ende einer bisher erfolgreichen Saison.

Dabei startete Deutschlands einziges UCI-Etappen-Rennen der Elite für Hugger und sein Team am Donnerstag mit einem Paukenschlag. Zum Auftakt der Tour über 193 Kilometer von Stralsund nach Schwerin setzte sich Team-Kapitän Joshua Huppertz über 120 Kilometer lang in Szene, befand sich in der fünfköpfigen Spitzengruppe. Huppertz wurde erst vier Kilometer vor dem Ziel als Solist von der Konkurrenz "eingefangen".

Im Massensprint landete Huggers Teamkollege Kim Heiduk (deutscher U23-Meister) auf Rang zehn. Dieser bedankte sich bei seinen Teamkollegen: "Als es ins Finale ging, haben Mario Spengler und Jan Hugger versucht, mich nach vorne zu bringen und dort dann auch zu halten. Beide, vor allem aber Jan, haben einen richtig guten Job gemacht." Joshua Huppertz reichten die unterwegs gesammelten Bonuspunkte für den famosen vierten Gesamtrang nach der Flachetappe.

Am Freitag folgten dann 180 wellige Kilometer. Erneut war es kalt und regnerisch. Das Team Lotto Kern-Haus wollte seinen Kapitän in den Top 10 zu halten. Es lief gut – bis zur besagten Passage bei einer Ortsdurchfahrt.

Bei dem Massensturz auf extrem glatten Pflastersteinen gingen unter anderem auch die deutschen Profis André Greipel und Rick Zabel zu Boden. Zabel musste später die Tour mit Prellungen an der Hand aufgeben. Er konnte aber das Krankenhaus schnell wieder verlassen, während Jan Hugger nach überstandener Operation den Rest der Tour auf der Überwachungsstation der Klinik verfolgte.

Sein Team Lotto Kern-Haus überstand ohne seinen wertvollen Helfer aus Schwenningen die dritte Etappe schadlos, verlor aber schließlich auf der extrem harten Schlussetappe von Erlangen nach Nürnberg den Top-10-Platz von Huppertz. Huggers Kapitän erreichte in der Gesamtwertung Rang 40.

Jan Hugger darf am Mittwoch wieder nach Schwenningen. Seine Blicke richten sich nach dem plötzlichen Saisonaus wieder nach vorne.