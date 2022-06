Prozess wegen Raubes: So geht es nachts in Neckarpark zu

1 Der Neckarpark hat insbesondere in den Abendstunden keinen besonders guten Ruf. Warum das so ist, zeigt symbolhaft ein Prozess am Amtsgericht. Foto: Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Gemütlich einen Sixer im Neckarpark trinken und den lauen Samstagabend genießen. So hatte es sich ein 39-Jähriger im vergangenen Sommer vorgestellt. Doch der Abend endete damit, dass der Mann von einer Gruppe ausgeraubt wurde. Einer der Täter ist nun verurteilt worden.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Immer wieder gerät der eigentlich idyllische Neckarpark durch abendliche Eskapaden in den Fokus – in der Stadt gilt er deshalb als einer der Brennpunkte. Warum der Ruf so schlecht ist, zeigt auch ein Prozess gegen einen 31-Jährigen, der am Amtsgericht in Villingen stattfand.