1 Das sind die Preisträgerinnen (von links): Sandrine Rieger, Svenja Mager, Andreas Goldmann, Christine Laubach, Karolin Storch, Jana Eigeldinger, Chiara Dankowski, Deborah Krumbacher, Lara Banic, Elina Hirth, Lenya Kornhaas sowie die Schulleiterin Michaela Grade und Abteilungsleiter Achim Traub. Foto: David-Würth-Schule/Judith Blodig Die Schwenninger David-Würth-Schule feiert die Entlassung ihrer Absolventinnen und Absolventen.







Link kopiert



117 Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Berufsschule der David-Würth-Schule in Schwenningen, die in der Sommerprüfung erfolgreich ihre Ausbildung in zehn Kaufmännischen Ausbildungsberufen abgeschlossen haben, wurden von Schulleiterin Michaela Grade und Abteilungsleiter Achim Traub verabschiedet.