Schwenninger Basketballer Panthers zeigen gegen Ehingen "zwei Gesichter"

Niedermanner, der außerdem zwei Blocks verzeichnete, sagte nach dem Spiel: "Wir haben ein wichtiges Spiel mit einer tollen Teamleistung gewinnen können. Bei dem zwischenzeitlichen 25:0-Lauf haben wir gezeigt, wie gut wir sein können. Wir müssen aber noch daran arbeiten, einen solchen Vorsprung dann auch verteidigen zu können." Schwenningen steht nach dem siebten Saisonsieg im 14. Spiel auf dem achten Platz – aktuell würde das die Teilnahme an den Play-offs bedeuten.

Obwohl es in der Tat ein wichtiger Arbeitssieg gegen den Tabellenschlusslicht aus Ehingen war – die Panthers werden sich steigern müssen, um am Samstag auch gegen Science City Jena bestehen zu können. Denn dann sind die Schwenninger bei einem Spitzenteam der ProA zu Gast, das mit acht Siegen aus elf Spielen aktuell auf dem dritten Rang steht. "Wir haben jetzt nur eineinhalb Tage Zeit, um uns auf das Spiel in Jena vorzubereiten und müssen einfach selbstbewusster in der Offensive auftreten", fordert Alen Velcic.

Ein weiteres Spiel, auf das die Panthers in den kommenden Tagen besonderes Augenmerk legen dürften, ist das Duell mit den Academics Heidelberg am Sonntag, 7. Februar. Denn dann kommt es zum Wiedersehen mit Shaun Willett, der in Schwenningen aus disziplinarischen Gründen keine Zukunft mehr hatte, nun aber im Dress der Academics auf Korbjagd geht. Bei seinem Debüt gegen die Uni Baskets Paderborn legte der Ex-Panther gleich 14 Punkte und elf Rebounds auf.