1 Der ehemalige Schwenninger CDU-Stadt- und Kreisrat Bernd Hezel ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Foto: Archiv Schwarzwälder Bote

Ein bedeutender Christdemokrat und prägender Stadt- und Kreisrat ist im Alter von 83 Jahren gestorben: der Schwenninger Bernd Hezel.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Wie jetzt bekannt wurde, ist der begnadete Kommunalpolitiker und Vereinsmensch am vergangenen Wochenende gestorben.

Erst 2019 beruflich und politisch zur Ruhe gesetzt

Politisch und beruflich zur Ruhe gesetzt hatte sich Hezel pünktlich zu seinem 80. Geburtstag. 2019 also zwar hatte er sein Ingenieurbüro übergeben und war nach 35 Jahren aus dem Amt als Stadtrat ausgeschieden. Sein Engagement in unterschiedlichsten Institutionen der Stadt und Region wirkte bis zuletzt nach. "Grundsätzlich bin ich zufrieden", resümierte Hezel damals beim Geburtstagsbesuch unserer Redaktion.

Ein Ur-Schwenninger war Bernd Hezel durch und durch, hat in der Neckarstadt die Grund- und Oberschule besucht, ehe es ihn zum Bauingenieur-Studium an die Hochschule nach Stuttgart gezogen hat. Nach dem Studium war er unter anderem im Autobahnamt Baden-Württemberg tätig, hat auch an der Route "Stuttgart – westlicher Bodensee" – die heutige A 81 – mitgeplant. 1967 heiratete Hezel seine Jugendliebe Ingrid, mit der er bereits zusammen das Abitur in Schwenningen absolviert hat.

Erwin Teufel bringt ihn zur CDU

Das Paar lässt sich zunächst in Niedereschach nieder – sie ist dort Lehrerin, er in Rottweil tätig. In Niedereschach wird Hezel auch zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt – zunächst für die Freie Liste. Anfang der Siebzigerjahre lernt er bei einem Sommerfest in Niedereschach Erwin Teufel kennen, mit dem er bis zuletzt noch eng verbunden war. Dieser sowie weitere befreundete Christdemokraten bringen ihn schließlich dazu, in die CDU einzutreten. In diesen Jahren zieht das Ehepaar zurück in die alte Heimat und kauft ein Haus in der Schwenninger Herweghstraße, wo Bernd Hezel bis zuletzt gelebt hat – und wo bis heute das Ingenieurbüro nebenan ist, mit dem er sich selbstständig gemacht hatte.

Mit Erfolg: Das Büro plant in den Folgejahren unter anderem die Polizeihochschule, durch Hezels Beziehungen zum Land die Lehrgebäude der FH Furtwangen oder die Steinel-Bauten am Schwenninger Flughafen.

Großes sportliches Engagement

Nicht nur beruflich und politisch bringt sich der Schwenninger mit ein, auch sportlich ist er engagiert, und das bereits seit seinem zehnten Lebensjahr, als er im Sportclub Schwenningen mit dem Fußballspielen beginnt. Als Niedereschacher Gemeinderat ist er Mitbegründer des dortigen Tennisclubs, übernimmt 1968 dann den Vorsitz des Schwenninger Sportclubs. Doch bei den beiden Vereinen ist es nicht geblieben: SERC, BSV, DLRG oder der Tennisclub Schwenningen kommen hinzu.

1979 sitzt der Kommunalpolitiker das erste Mal für die CDU im Kreisrat, ab 1984 im Gemeinderat VS, sofort als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, von 1994 bis 2009 als Fraktionschef. Drei Oberbürgermeister – Gerhard Gebauer, Manfred Matusza und Rupert Kubon – erlebt er mit, den jetzigen, Jürgen Roth, nur einige Wochen, ehe Hezel zum Frühjahr 2019 auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat ausscheidet. In den Kreistag wird er zudem nicht mehr gewählt.

Landesgartenschau und Ausbau der Helios-Arena mit auf den Weg gebracht

Projekte wie etwa die Landesgartenschau und der Ausbau der Eishalle haben Hezel in den Jahren seiner kommunalpolitischen Tätigkeit besonders am Herzen gelegen – und er hat sie mit auf den Weg gebracht. Sein Credo dabei: Die Stadt brauche keinen bequemen Gemeinderat, sondern Menschen, die sich Gedanken machen und ihre Meinung sagen.

Lesen Sie auch Villingen-Schwenningen Ein Schwenninger für V und S Interview: Bernd Hezel beendet am Ende der Legislaturperiode nach 35 Jahren seine Zeit im Gemeinderat

2005 gibt es das Bundesverdienstkreuz

Geprägt haben den Schwenninger auch seine jahrzehntelangen Mitgliedschaften bei der Landes-Ingenieurkammer, dem Verband beratender Ingenieure oder dem Städtetag. 2005 hat er das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Ruhiger hat Bernd Hezel es erst in den vergangenen drei Jahren, auch aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, angehen lassen.