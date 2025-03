Schwenninger als Freiwilliger im Einsatz: Als Zahnarzt helfen auf den Philippinen

1 Freiwillige helfen bei der zahnärztlichen Grundversorgung in der Klinik des Vereins Mabuhay auf den Philippinen. Foto: Verein Mabuhay

Moritz Henne aus Schwenningen ist seit Kurzem praktizierender Zahnarzt. Bald geht es los auf die Philippinen. Dort unterstützt er als Freiwilliger die Arbeit des Vereins Mabuhay. In der Klinik erhalten die Inselbewohner Zugang zu medizinischer Versorgung.









Die Entscheidung, Zahnarzt zu werden, hat nicht zuletzt die Eltern gefreut. Denn Mutter Petra Krauss und Vater Roland Henne können darauf bauen, dass nun die vierte Generation bereit steht zur Mitarbeit in der Schwenninger Zahnarztpraxis. „Ich bin in der Praxis aufgewachsen“, sagt Moritz Henne lachend. Nach dem Abi am Deutenberg-Gymnasium konnte er direkt einen Studienplatz an seiner Wunschuni in Freiburg antreten. „Man hat viel mit Menschen zu tun und macht etwas Sinnvolles.“