Schwenningen verliert zweiten Test: Auf Sieg folgt Niederlage

1 Phil Hungerecker schoss die Wild Wings nach 14 Minuten mit 1:0 in Front. Foto: /Eibner-Pressefoto/Sven Laegler

Die Wild Wings haben am Donnerstag in Klagenfurt gegen ihren DEL-Kontrahenten Grizzlys Wolfsburg ein Testspiel mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) verloren. Die Partie war ebenso intensiv wie ausgeglichen.









Am Mittwoch hatten die Wildschwäne in ihrem ersten Freundschaftsspiel im Rahmen ihres Trainingslagers am Wörthersee mit 3:2 gegen Klagenfurt gesiegt. „Es war ein typisches Vorbereitungsspiel. Wir haben Dinge sehr gut, aber auch einige große Fehler gemacht. Insgesamt war es aber ein guter Test für uns“, resümierte SERC-Trainer Steve Walker den Sieg gegen die Österreicher.